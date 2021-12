Ganz genau schauen: Das Logo befindet sich am Ansatz des Frontflügels. Foto: AP/Isakovic

Das Formel-1-Weltmeisterteam Mercedes und das Unternehmen Kingspan haben ihren in der britischen Öffentlichkeit harsch kritisierten Sponsorendeal nach nur einer Woche in beiderseitigem Einvernehmen beendet. "Nach Berücksichtigung sämtlicher Faktoren sind beide Seiten zu dem Entschluss gekommen, dass es zum aktuellen Zeitpunkt, ungeachtet der positiven Auswirkungen, nicht angemessen ist, die Partnerschaft fortzusetzen", teilte der Rennstall mit.

Kingspan wird mit einem verheerenden Hochhausbrand im Jahr 2017 in London in Verbindung gebracht, bei dem 72 Menschen starben. Das irische Unternehmen stellt Isolier- und Verkleidungsprodukte her, eine Untersuchung des Unglücks läuft noch. Die Familien der Opfer kritisierten Mercedes scharf nach Bekanntgabe der Partnerschaft am vergangenen Mittwoch, auch der britische Wohnungsbauminister Michael Gove reagierte mit Unverständnis.

"Ich werde an Mercedes schreiben und sie bitten, ihre Entscheidung zu überdenken. Die Grenfell-Gemeinde hat etwas Besseres verdient", erklärte Gove bei Twitter. Die Überlebendengruppe Grenfell United bezeichnete die Partnerschaft in einem Twitter-Post als "wirklich schockierend".

Entschuldigung von Wolff

Mercedes-Sportchef Toto Wolff entschuldigte sich am vergangenen Freitag in einem offenen Brief für entstandenen "zusätzlichen Schmerz" und ergänzte, dem Deal sei eine eingehende Prüfung des Partners vorausgegangen.

Kingspan habe erklärt, "dass sie keine Rolle beim Design oder der Konstruktion des Verkleidungssystems am Grenfell Tower gespielt haben und dass ein kleiner Prozentsatz ihres Produkts ohne ihr Wissen als Ersatz für einen Teil des Systems verwendet wurde, der nicht den Bauvorschriften entsprach und unsicher war", so Wolff.

Das Unternehmen sollte beim Formel-1-Team von Mercedes "den Vorsitz einer neuen Nachhaltigkeits-Arbeitsgruppe für das Team übernehmen". (sid, 8.12.2021)