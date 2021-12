Für die Untersuchung wurden mehrere Fake-Accounts für vermeintlich minderjährige Nutzer erstellt. Foto: AFP / Kirill Kudryavtsev

Der Instagram-Algorithmus empfiehlt Minderjährigen die Konten von Drogendealern und schlägt drogenbezogene Hashtags vor, heißt es in einem neuen Bericht des Tech Transparency Project (TTP).

Für die Untersuchung erstellte das TTP sieben gefälschte Konten jugendlicher Nutzer im Alter von 13, 14, 15 und 17 Jahren, berichtet "The Verge". Die Suche nach Inhalten mit Drogenbezug verhinderte die Plattform bei keinem der User. In einem Fall soll die Social-Media-Plattform sogar die Ergebnisse automatisch ausgefüllt haben, als begonnen wurde "buyxanax" in die Suchleiste einzugeben. Bei einem vorgeschlagenen Konto handelte es sich um einen Xanax-Händler.

Direktnachricht mit Produktmenü

Nachdem die Forscher dem Konto folgten, erhielt der vermeintliche Jugendliche eine Direktnachricht "mit einem Menü aus Produkten, Preisen und Versandoptionen", heißt es im Bericht. Außerdem wurde dem User vorgeschlagen, einem weiteren Konto zu folgen, über das Adderall verkauft wird.

"Ich würde sagen, dass Instagram einer der schlimmsten Orte ist, an denen man solchen Inhalten ausgesetzt ist", sagte Tim Mackey, Professor an der University of California gegenüber NBC News. Er gründete S-3, ein Unternehmen, das illegale Drogenverkäufe im Internet nachverfolgt.

Drogenverkauf verboten

Eine Meta/Facebook-Sprecherin sagte gegenüber dem Fernsehsender, dass die Plattform Drogenverkäufe verbiete: "Wir werden uns in diesem Bereich weiterhin verbessern, um Instagram sicher zu halten, insbesondere für unsere jüngsten Community-Mitglieder."

Der Bericht wirft zudem auf, dass Instagrams Schutzmaßnahmen gegen drogenbezogene Inhalte nicht gut funktionieren sollen. Es seien zwar viele Hashtags, zum Beispiel #mdma verboten. Sucht man nach diesen, schlägt die Plattform schlicht Alternativen wie #mollymda vor. Das Unternehmen gab an, betreffende Hashtags auf Verstöße gegen die eigenen Richtlinien überprüfen zu wollen. (red, 8.12.2021)