19.40 REPORTAGE

Re: Die deutschen Russen – Späte Rückkehr in eine fremde Heimat Jährlich kommen noch immer fast 8000 sogenannte Russlanddeutsche als Spätaussiedler nach Deutschland. Sie gelten als vorbildlich integrierte Migrantengruppe. Bis 20.15, Arte

20.15 DOKUMENTATIONSREIHE

Ein Tag in Dresden 1946 & Ein Tag in Köln 1629 Fiktive Biografien, erzählt anhand realer Geschichte: Zuerst führt eine junge Kriegswitwe und Trümmerfrau durch das Dresden der Nachkriegszeit im Jahr 1946. Um 21.05 Uhr geht es an der Seite einer Hebamme in die frühneuzeitliche Metropole Köln des Jahres 1629. Bis 22.00, Arte

22.30 MAGAZIN

Eco Spitzenpolitiker auf Jobsuche: Wie sieht die Karriere danach aus? / Sichere Kanäle: Wie Whistleblower geschützt werden sollen / Vermessenes Ich: Fitnessuhren als beliebtes Weihnachtsgeschenk Bis 23.05, ORF 2

23.05 TALK

Stöckl Astrologin Gerda Rogers, Science-Busters-Gründer Martin Puntigam, Ex-Pokerprofi Jürgen Wenigwieser und Strafrichter Helmut Wlasak sind zu Gast bei Barbara Stöckl. Bis 0.05, ORF 2

23.30 BIOPIC

Shine – Der Weg ins Licht (AUS 1996, Scott Hicks) Geoffrey Rush in seiner Rolle als Klaviervirtuose, der von seinem Vater (Armin Mueller-Stahl) bis zum Äußersten getrieben wird und dann doch, als psychisch angeknackster Erwachsener, Seelenfrieden in der Musik findet. Bis 1.10, Arte

23.30 SOZIALDRAMA

Der Wert des Menschen (La Loi du marché, F 2015, Stéphane Brizé) Vincent Lindon als 51-jähriger Arbeitsloser, der durch ein Jobangebot als Security-Guard in einem Supermarkt in ein moralisches Dilemma gerät. Stimmiges Sozialdrama, in dem das gnadenlose Gesetz des Marktes offengelegt wird. Bis 0.55, WDR

Gerät in seinem neuen Job in einen Gewissenskonflikt: Vincent Lindon in "Der Wert des Menschen", WDR, 23.30 Uhr. Foto: WDR/temperclayfilm

23.45 DRAMA

Der Schrei (Il Grido, I/USA 1957, Michelangelo Antonioni) Von der Frau, die er liebt, zurückgewiesen, begibt sich Fabriksarbeiter Aldo (Steve Cochran) mit seiner Tochter auf eine Odyssee durch die nebelverhangene Flusslandschaft der Po-Ebene. Von Antonioni als bezwingende Studie menschlicher Entfremdung in Szene gesetzt. Bis 1.30, RBB



(Karl Gedlicka, 9.12.2021)