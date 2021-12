Grödig – Salzburgs Nachwuchs hat als Gruppensieger der UEFA-Youth-League den Einzug ins Achtelfinale geschafft. Die von Rene Aufhauser gecoachten "Jungbullen" setzten sich am Mittwoch in einem "Finale" in Grödig gegen den FC Sevilla mit 2:0 durch, revanchierten sich für das 0:2 im ersten Duell und zogen damit in der Tabelle noch um einen Punkt an den Spaniern vorbei. Nach sechs Partien standen im U19-Pendant zur Champions League vier Siege und zwei Niederlagen zu Buche.

Die Entscheidung am Mittwoch fiel erst spät, herausragend war Kroatiens U21-Teamstürmer Roko Simic mit einem Tor (91.) und Assist. Den ersten Treffer bereitete der 18-Jährige für Samuel Major (74.) vor. Daniel Owusu sammelte in der Nachspielzeit einen Scorerpunkt. Die Spanier sind als Poolzweiter ebenfalls weiter im Bewerb vertreten, müssen allerdings auf dem Weg ins Achtelfinale den Umweg über ein Play-off gehen.

Salzburg erfährt den Achtelfinalgegner bei der Auslosung in Nyon am 14. Februar, gespielt wird dann am 1./2. März. (APA, 8.12.2021)

Red Bull Salzburg – FC Sevilla 2:0 (0:0).

Tore: Major (74.), Simic (91.)

