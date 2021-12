Madeleine Egle rodelt mittlerweile seit knapp 15 Jahren. Foto: imago images / foto2press

Glauben Sie keinem, der Madeleine Egles Erfolg auf ihre körperlichen Vorteile schiebt. Es stimmt zwar: Mit einer Körpergröße von 1,85 Metern und einer sehnigen Statur ist die 23-jährige Tirolerin ideal für den Rodelsport gebaut, in dem Athleten sich für einen erfolgreichen Start kräftig von der Rampe abstoßen müssen. Was Egle aber vor allem antreibt, ist ihr Ehrgeiz. Als Achtjährige beginnt Egle mit dem Rodeln. Als 14-Jährige fällt sie beim Training aus der Eisbahn, an die Decke und wieder in die Bahn. Die Folge: ein Trümmerbruch im Oberschenkel. Für eine solche Verletzung bei einem so jungen Menschen ist eine Wucht notwendig, wie sie sonst bei Autounfällen zustande kommt.

Einer der schlimmsten Momente kommt für Egle erst nach dem Unfall. Sie versuchte, die Bahn in Gedanken zu fahren – vergebens. "Ich saß auf dem Boden zu Hause und sagte: ‚Ich komme einfach nicht runter‘", sagt sie heute. Mental-Trainer waren keine Hilfe. Ihre Eltern sagten, sie solle den Sport aufgeben, wenn es nicht gehe. "Ich dachte: ‚Wenn ich es jetzt lasse, dann werde ich nie wissen, ob ich es irgendwann geschafft hätte, etwas zu erreichen‘", sagt Egle. Normalerweise dauert die Heilung nach einem Oberschenkelbruch sechs Monate. Egle saß nach vier Monaten wieder auf der Rodel. Sie wollte keine Rodelsaison abwarten, um wieder die Bahn runterzufahren. "Man ist ehrgeizig als Sportler", sagt sie.

Sieg in Yanqing

Egles Ehrgeiz sollte nicht unbelohnt bleiben. 2018 holt sie Bronze in der Teamstaffel der Olympischen Winterspiele in Pyeongchang. Bei der EM 2020 in Lillehammer und der WM 2021 in Königsee gewinnt sie in der Staffel zweimal Gold. In denselben Jahren holt sie bei der U23-EM Gold und Silber im Einzel.

Die neue Bahn brachte Madeleine Egle Glück: Sie gewann den Weltcup in Yanquing. Foto: AP / Mark Schiefelbein

Und dann war da noch der historische Weltcup-Sieg in Yanqing. Er ist der erste einer Österreicherin seit 1997. Besonders ist der Erfolg auch, weil andere Bewerber sich über strenge Corona-Auflagen und die enormen Ausmaße der Bahn beschwert hatten. Egle brillierte aber nach einigen Rucklern im Training. Fragt man sie, warum sie besser war als alle anderen, kommt statt Selbstlob oder Kritik an Konkurrenten eine Erklärung, die eines uralten Zen-Meisters würdig wäre. "Man kann nicht damit rechnen, dass sich die Bahn ändert", sagt Egle dazu, "Man muss einfach mit Gegebenheiten klarkommen."

"Wintersportler wird im Sommer gemacht"

Dass Egle Schwierigkeiten akzeptiert, heißt nicht, dass sie sich im Vorfeld nicht vorbereitet. Perfektionistin ist ein Wort, das ihr Umfeld in Gesprächen über sie oft nutzt. "Sie ist kritisch, was ihre Leistung anbelangt", sagt Selina Egle. Sie ist fünf Jahre jünger als ihre Schwester und rodelt ebenfalls. Die 18-Jährige erzählt, dass Madeleine selbst nach guten Leistungen Potenziale findet, sich zu verbessern. Selina ist sicher: "Sie hat es so weit geschafft, weil sie nie komplett zufrieden mit ihrer Leistung ist." Zu Wettkampfzeiten bedeutet das: Krafttraining, Training in der Eisbahn, Schlittenbau und Videoanalyse. Acht Stunden und mehr arbeitet Egle jeden Tag.

Wer glaubt, dass sie dafür im Sommer ausspannen kann, kennt den Rodelsport schlecht. "Der Wintersportler wird im Sommer gemacht", sagt René Friedl. Der österreichische Nationaltrainer erzählt über Muskelaufbau-, Ausdauer- und Eisstart-Training über Monate hinweg, vier, fünf Stunden täglich. "Sie ist sehr fokussiert und versucht, alles perfekt zu machen", sagt er über Egle, die er seit fünf Jahren trainiert. "Sie versucht, sich in allen Bereichen die Latte sehr hoch zu legen."

Zweimal Olympia

Friedl sieht Egles Vorteile auch in psychischen Faktoren. "Unter äußerem Druck kann sie Leistung abrufen", sagt Friedl. Das hebe sie von sogenannten Trainingsweltmeistern ab, die bei Bewerben nicht leisten können, was bei Übungen funktioniere. Friedl, der im Gespräch viel sachlich erklärt und wenig lobt, sieht Egle schon heute unter den drei besten Starterinnen der Welt – und sieht noch Potenzial: "Sie hätte auch das Zeug dazu, den Start international zu dominieren." Friedl sieht Medaillenchancen für Egle bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking – und vier Jahre später in Italien. "Dort wird sie aus jetziger Sicht sicherlich zu den Spitzenathleten gehören", sagt Friedl.

Egle selbst tut sich schwer mit längerfristigen Prognosen. "Ich schaue eher Jahr für Jahr, wie viel geht weiter und wie entwickle ich mich", sagt sie. Leichter fällt es ihr, über die schönen Seiten des Rodelns zu sprechen: wenn sich ihre viele Mühe auszahlt und sie sich verbessert oder Preise gewinnt.

Egle schwärmt auch über die gute Beziehung zu Rodel-Kollegen – nicht nur den österreichischen. "Man lernt so viele Menschen kennen, auch unter den Nationen", sagt sie und erzählt von gemeinsamen Reisen. Sie klingt dabei wie wohl jeder junge Mensch, der im grauesten Winter von einem sonnigen Strandurlaub mit seinen besten Freunden spricht. Und das ist das Bewundernswerte an Egles Ehrgeiz. Er treibt sie immer weiter nach vorne, aber lässt sie nicht die Ellbogen gegen andere ausfahren. (Ana Grujić, 9.12.2021)