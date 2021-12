In Kärnten und Burgenland mussten wegen des starken Schneefalls Fahrzeuge geborgen werden. In Niederösterreich herrscht in höheren Lagen Lawinengefahr

Im Laufe des Tages soll der Schneefall im Süden Österreichs und inneralpin wieder abklingen. Foto: APA/EXPA/JFK

Seit Mittwochnacht ist der Winter nun wirklich in ganz Österreich eingekehrt: In Kärnten und im Burgenland hat der starke Schneefall teils für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (Zamg) wird dieser am Donnerstagvormittag fast überall in Österreich anhalten. Vor allem im Osten sowie alpennordseitig schneit es teils auch kräftig bis in den Abend hinein. Inneralpin sowie im Süden klingen die Schneefälle im Laufe des Nachmittags ab. In höheren Gebieten in Niederösterreich wurde indes Lawinenwarnstufe 3 ausgerufen.

Hängengebliebene Autos in Kärnten

Am stärksten betroffen ist am Donnerstag das Bundesland Kärnten. Wie die Landesalarm- und Warnzentrale (LAWZ) mitteilte, wurden in der Früh rund 40 Einsätze wegen des starken Schneefalls verzeichnet. Diese verteilten sich aufs ganze Land, einerseits mussten hängen gebliebene oder von der Fahrbahn abgekommene Fahrzeuge geborgen werden, andererseits versperrten oft wegen der Schneelast umgestürzte Bäume die Straßen.

Bereits am Mittwochabend war zu einem Unfall auf der Liemberger Landesstraße bei Feldkirchen gekommen. Ein 18-jähriger Mann war in einer abschüssigen Rechtskurve mit seinem Auto auf der schneeglatten Fahrbahn ins Schleudern geraten. Das Auto drehte sich um 180 Grad und kam auf die Gegenfahrbahn, wo der Mann mit einem von einer 42-jährigen Frau gelenkten Pkw kollidierte. Der Mann wurde verletzt ins Klinikum Klagenfurt gebracht, die Frau sowie ihre 20-jährige Tochter wurden leicht verletzt.

Bergungen im Burgenland

Auch im Burgenland sind die Einsatzkräfte in der Nacht auf Donnerstag sowie in der Früh aufgrund des starken Schneefalls zu zahlreichen Fahrzeugbergungen ausgerückt. Betroffen waren vor allem die Bezirke Oberwart, Güssing und Jennersdorf. Hängen gebliebene Pkw und Lkw gab es vereinzelt auch im Landesnorden, so die Landessicherheitszentrale. In der Nacht waren laut LSZ 15 Einsätze zu verzeichnen, verletzt wurde dabei niemand. Am Morgen mussten Rettungssanitäter auch bereits ein paar Personen, die sich bei Stürzen verletzt hatten, versorgen.

Lawinengefahr in Niederösterreich

In Niederösterreich herrscht in höheren Lagen erhebliche Lawinengefahr. Stufe 3 auf der fünfteiligen Skala galt am Donnerstag laut dem Warndienst in den Ybbstaler Alpen, im Gippel-Göllergebiet und in der Rax-Schneebergregion oberhalb von 1.500 Metern. "Allen voran gilt es den Triebschnee zu beachten, der durch mehrmalige Windwechsel und Neuschnee in den erweiterten Ost- und Nordexpositionen entstanden ist bzw. weiter entsteht", wurde im Lawinenbericht erläutert.

Eine Schneebrettauslösung könne bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers erfolgen, wurde gewarnt. Im Semmering-Wechselgebiet wurde das Risiko oberhalb der Waldgrenze als "mäßig" (Stufe 2) eingeschätzt, in den übrigen Regionen und in niedrigeren Lagen als "gering" (Stufe 1). (APA, red, 9.12.2021)