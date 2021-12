Witze können sich heute schnell verselbstständigen, wie der Kongressabgeordnete Brad Sherman bemerken musste. Foto: KEN CEDENO

Wie wichtig die Anhörung vor dem US-Repräsentantenhaus zum Thema Kryptowährungen am Mittwoch war, sieht man sehr gut daran, dass ein Kryptowitz eines Kongressabgeordneten zu einem neuen Meme-Coin führte, der über Nacht erstellt wurde und innerhalb kürzester Zeit einen Kursgewinn von 320.000 Prozent verzeichnete.

Auf den Mungo gekommen

Hinter dem knackigen Titel "Digital Assets and the Future of Finance: Understanding the Challenges and Benefits of Financial Innovation in the United States" fand am Mittwoch eine Anhörung im US-Kongress zum Thema Kryptowährungen statt. Geladen waren die Chefs namhaften Kryptofirmen wie etwa Coinbase, Bitfury oder FTX, um Fragen rund um mögliche Regulatoren oder die Auswirkungen auf das Banksystem zu beantworten.

"Die größte Gefahr für Kryptowährungen ist Krypto selbst," eröffnete der Kongressabgeordnete Brad Sherman seine Eingangsrede. "Bitcoin könnte durch Ether ersetzt werden, das wiederum von Doge, das wiederum vom Hamster-Coin und dann vielleicht vom Cobra-Coin."

Weil er gerade am Scherzen war, ergänzte Sherman: "Was würde der Mongoose-Coin dem Crypto-Coin antun?" Der Abgeordnete lenkte gleich ein, dass er den Coin zu dem kleinen Raubtier, im Deutschen Mungo genannt, gerade erfunden hätte.

Nicht lange nach der Anhörung wurde der Scherz jedoch zur Realität. In den Mongoose-Coin ($MONG) kann man bereits investieren, und die Marktkapitalisierung liegt bereits bei rund zwei Millionen Dollar. Seit der Erstellung wuchs der Wert um satte 320.000 Prozent.

Dieser Beitrag ist keine Empfehlung für eine Investition. Foto: Mashable

Der Hamster-Coin, den es schon vor dem Kommentar Shermans gab, schoss ebenfalls nach der Anhörung in die Höhe. Der Abgeordnete glaubte während seiner Ansprache, er hätte auch diesen erfunden. Am Ende des Tages muss man feststellen, dass sowohl der Grund der Anhörung als auch die Bedenken des Kongresses nicht aus der Luft gegriffen scheinen. Die derzeitige Fluktuation an Coins und deren oftmaliges Verschwinden zeigen die Volatilität des Markts gut auf. (red, 9.12.2021)