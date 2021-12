Geogebra wurde vom indischen E-Learning-Start-up Byju's aufgekauft. Foto: Geogebra

Die österreichische Start-up-Szene ist wieder um einen spannenden Exit reicher. Wie am Mittwoch bekannt wurde, wurde die Mathematikplattform Geogebra an das aufstrebende indische Start-up Byju's verkauft. Der Kaufpreis wurde offiziell zwar nicht kommuniziert, soll sich aber in einer Größenordnung von 100 Millionen Dollar bewegen, wie der US-Blog Techcrunch aus eingeweihten Kreisen erfahren hat. Die Kaufpreis soll in Bargeld und Aktien abgegolten worden sein.

Interaktives Lern-Tool

Hinter der Mathe-Plattform, die interaktive Werkzeuge zum Erlernen von Geometrie und Algebra bereitstellt, steht Markus Hohenwarter. Dieser hat die Software im Rahmen seiner Diplom- und schließlich Doktorarbeit ins Leben gerufen und mit anderen Entwicklern als App veröffentlicht. Laut Wikipedia ist die Plattform vor genau 20 Jahren, also im Jahr 2001, online gegangen. Hohenwarter ist mittlerweile Professor an der Linz School of Education der Johannes-Kepler-Universität. Geogebra vereint bereits über 100 Millionen User in über 195 Ländern.

Die Werkzeuge der Plattform werden kostenpflichtig an Unternehmen lizenziert, es gibt aber auch eine kostenlose Version für Non-Profit-Organisationen. Byju's hat bereits angekündigt, dass sich an dem bisherigen Modell nichts ändern soll. Auch soll Geogebra als eigenständige Einheit im Unternehmen weitergeführt werden.

Indiens Aushängeschild für E-Learning

Dem indischen Tech-Blog Yourstory zufolge ist Geogebra bereits die zehnte Übernahme von Byju's im Jahr 2021. Insgesamt soll das Unternehmen, das erst 2015 als Start-up gegründet wurde, bereits 2,5 Millionen Dollar für den Kauf anderer Apps und Start-ups ausgegeben haben. Die eigenen Apps werden bereits von 115 Millionen Usern verwendet. Mit Geogebra verdoppelt sich diese Zahl nun.

Geogebra-Gründer Hohenwarter bezeichnete Byju's in einer ersten Stellungnahme als "perfekten Partner für unsere künftige Reise". Man teile dieselbe Leidenschaft für das Lernen und Lehren. Geogebra sei ursprünglich aus der Passion entstanden, Schülern und Studierenden Mathematik in einer visuell ansprechenden und fesselnden Art und Weise näherbringen zu können. (step, 9.12.2021)