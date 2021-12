Noah Okafor ist schnell mit dem Ball und mit dem Smartphone. Foto: EPA/Bruna

Die Freude in Salzburg war groß – no na. Man hatte Sevilla, den Zweiten der spanischen Liga mit 1:0 besiegt, erstmals den Einzug ins Achtelfinale der Champions League geschafft und somit österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Die Emotionen waren groß, das sah man schon unmittelbar nach dem Schlusspfiff. In der Kabine hielt Mentaltrainer Ulf Häfelinger anschließend eine Rede. Goldtorschütze Noah Okafor hält mit dem Handy drauf, Häfelingers Rede wird wilder: "Auf einmal der letzte Spieltag. Gegen Sevilla. Spanische Wi***er...." Gelächter.

Das Video tauchte bei Twitter auf. Salzburg reagierte prompt: "In der Emotion sind bei dem für uns so außergewöhnlichen Erfolg Worte gefallen, die nicht hätten sein dürfen. Wir haben heute gegen einen starken und fairen Gegner gespielt, bei dem wir uns für diese Wortwahl ehrlich entschuldigen möchten. ¡Perdone!"

Der 36-jährige Häfelinger ist seit 2013 als Mentaltrainer Teil des Betreuerstabs bei Salzburg. Immer wieder waren in der Vergangenheit besonders emotionale Reden aus der Kabine aufgetaucht. (red, 9.12.2021)