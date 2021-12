Alles Gute zum 30er! Sind Sie eh schon erwachsen? Foto: getttyimages/istockfoto/NorthStar203

Drei Dinge braucht es, Claudia Plakolm gemäß – vormals JVP-Chefin, heute ÖVP-Generalsekretärin –, um als erwachsen zu gelten: Man müsse ein Kind gezeugt (Frauen sind hier sicherlich mitgemeint), einen Baum gepflanzt und ein Haus gebaut haben. So oder so ähnlich geht das von ihr zitierte geflügelte Sprichwort.

Hehre Ziele, keine Frage. Darüber kann man wunderbar nachdenken, während man bereits seit Monaten den Lohnsteuerausgleich vor sich herschiebt oder sich davor drückt, endlich den Kontrolltermin beim Zahnarzt auszumachen – als Person jenseits der 30. Und das alles in der Mietwohnung, ganz ohne Baum oder Kinder. Woran merkt man also, dass man erwachsen ist, wenn das Erreichen der genannten Ziele zumindest teilweise in weiter Ferne liegt? Ist man erwachsen, wenn man es schafft, sein Leben samt Verpflichtungen, Terminen und Privatleben locker im Griff zu haben? Ist man es nach der ersten Wurzelbehandlung? Wenn man auf der Suche nach leistbarem Wohnraum nicht die Nerven geschmissen hat? Oder ist an dem Sprichwort Ihrer Meinung nach doch etwas dran?

Was haben Sie mit 30 erreicht?

Sind Sie im Sinne der JVP erwachsen? Was haben Sie bis zu Ihrem Dreißiger alles geschafft? Und wann fühlten Sie sich erstmals erwachsen? (aan, 13.12.2021)