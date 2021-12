Tempel. Foto: APA/EXPA/Haumer

Die Admira wird im abschließenden Heimspiel der Herbstsaison der Fußball-Bundesliga wieder Zuschauer in der heimischen Arena begrüßen. In der Partie gegen Rapid am Sonntag (14.30 Uhr) sind nach Ende des Lockdowns in Niederösterreich in der Nacht auf Sonntag wieder Zuschauer zugelassen. Maximal 4.000 Besucher dürfen auf zugewiesenen Sitzplätzen Platz nehmen, wie die Admira am Donnerstag nach "intensiven Gesprächen mit Behörden und der Bundesliga" bekannt gab.

Für einen Stadionbesuch sind gewisse Regeln einzuhalten. Der Einlass in die BSFZ-Arena ist nur mit 2G-Nachweis möglich, im gesamten Stadion gilt eine FFP2-Maskenpflicht. Die Kantinen sind geöffnet, konsumiert werden darf aber ausschließlich auf dem eigenen Sitzplatz. Der VIP-Bereich bleibt geschlossen.

Neben der Admira könnte auch die Austria im Heimspiel gegen den LASK wieder Zuschauer empfangen. Die Wiener wollten die Situation noch bewerten. Austria Klagenfurt empfängt am Sonntag Sturm Graz. Die Pläne zum Ende des Lockdowns sollten in Kärnten erst am Donnerstag bekannt werden. (APA, 9.12.2021)