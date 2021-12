Der neue Bundeskanzler und sein Vize werden dem Plenum erklären, wie sie einen Neustart in der Regierung planen. Der letzte Versuch vor zwei Monaten provozierte Empörung

Wien – Drei Tage nach der Angelobung präsentiert sich die neu aufgestellte Bundesregierung am Donnerstag in einer Sondersitzung dem Nationalrat. In Erklärungen werden Neo-Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) kundtun, wie sie die kommenden Regierungsmonate gestalten wollen. Zudem wird der Untersuchungsausschuss zu vermeintlichen ÖVP-Affären eingesetzt.

Erst am 12. Oktober wurde zuletzt eine solche Regierungserklärung abgegeben. Damals war die Stimmung im Hohen Haus aufgeheizt. Alexander Schallenberg hatte sich dem Nationalrat als neuer Bundeskanzler vorgestellt – und dabei kein Hehl daraus gemacht, wie viel ihn mit dem Vorgänger nach wie vor verbinde. Er werde mit Sebastian Kurz nicht nur eng kooperieren, sondern auch dessen Kurs fortsetzen, versicherte der frisch angelobte Regierungschef damals, um entgegen seiner diplomatischen Natur reichlich Anlass für Empörung zu bieten. Schallenberg maßregelte die Opposition für Misstrauensanträge und verfrachtete einen Packen Ermittlungsakten, die ihm die Neos auf den Tisch gelegt hatten, mit säuerlicher Miene auf den Boden. (jo, ars; 9.12.2021)