In einer Woche beginnen die Weihnachtsfeiertage. Für viele stehen diese auch für das kulinarische Hochfest des Jahres. So gibt es in zahlreichen Haushalten traditionellerweise Essen und Trinken in Hülle und Fülle – von den typischen, meist fleischlastigen Gerichten wie Weihnachtsbraten, Karpfen, Gans und Bratwürstel mit Sauerkraut bis hin zu etwas ausgefalleneren Weihnachts-Empanadas, Fondue und Raclette oder vegetarischen Menüs.

Welche Getränke und welche Speisen mögen Sie besonders gern? Foto: imago images/Westend61

Neben den üppigen Hauptspeisen gibt es davor oft noch eine Suppe, und auch die Nachspeise darf natürlich nicht fehlen. Weihnachtliche Gewürze sind dabei besonders beliebt: Desserts mit Zimt, Kardamom, Vanille oder Nelken runden das Festtagsmenü ab, bevor man wenig später wieder zum Keksteller greift. Auch die passenden Getränke gehören zum Weihnachtsessen dazu – von Sekt, Wein, Bier bis hin zu Glühwein, Punsch oder antialkoholischen Getränken.

Was kommt bei Ihnen zu Weihnachten auf den Tisch?

Kochen Sie selbst, oder werden Sie immer eingeladen? Gibt es ein typisches Weihnachtsmenü, oder variiert das von Jahr zu Jahr? Teilen Sie Ihre Tipps und Rezepte im Forum! (mawa, 17.12.2021)