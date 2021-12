Laut dem auswertenden Unternehmen Novogenia stellt das Horten von Testkits kein Problem mehr dar. Foto: APA/BARBARA GINDL

Um das Horten von PCR-Testkits in Salzburg, Oberösterreich und Niederösterreich einzudämmen, wurden Mitte November restriktive Maßnahmen eingeführt. So ist seit 15. November eine Onlineregistrierung nötig, wenn gurgelwillige Menschen ihre Selbtstests in Spar-Filialen abholen wollen. Wer anschließend auf der mobilen Website die Funktion "Jetzt Probenset abholen" aktiviert, der hat 20 Minuten Zeit, um seine Testkits im Supermarkt zu besorgen. Allerdings lässt sich dieser Timer leicht austricksen, wie Leser gegenüber dem STANDARD mitteilen.

Browser minimieren – Timer pausieren

So wurde die Redaktion von einem Leser aus Oberösterreich kontaktiert, laut dem der besagte Timer so "dilettantisch" umgesetzt sei, dass auch Laien ihn überlisten können. Demnach müssten iPhone-User lediglich den Safari-Browser minimieren, um so den Timer zu pausieren. Nach dem erneuten Öffnen des Browsers läuft der Timer an jener Stelle weiter, an der er zuvor angehalten hatte.

In der Praxis bedeutet dies, dass der Timer bei entsprechend veranlagten Menschen das Horten nicht unterbinden kann, zumal diese den Countdown einfach pausieren, um anschließend zu einer anderen Spar-Filiale zu fahren und sich dort ein weiteres Testkit abzuholen. Eine Leserin aus Niederösterreich bestätigte gegenüber dem STANDARD, dass die entsprechende Lücke sich auch dort ausnutzen lasse. Selbiges dürfte auch in Salzburg gelten, wo das gleiche System eingesetzt wird.

Kleines Schlupfloch

Seitens des auswertenden Unternehmens Novogenia heißt es auf Anfrage des STANDARD, dass man das entsprechende Schlupfloch mit den im Unternehmen verwendeten iOS-Versionen nicht nachstellen könne: "Das 'Schlupfloch' dürfte also verschwindend geringe Anwendung finden", heißt es dazu in einem Statement via E-Mail. Die Maßnahmen zur Einschränkung der Abholung hätten Wirkung gezeigt, es gebe derzeit keinerlei Probleme mit der Verfügbarkeit der PCR-Tests. Auch die erwähnte Lücke stelle kein Problem dar.

Weiters heißt es seitens Novogenia, dass die PCR-Testungen in den drei vom Unternehmen betreuten Bundesländern stabil laufen. Nach einer schwierigen Anlaufphase zum Höhepunkt der Pandemie liegen die Auswertungszeiten derzeit durchschnittlich bei 19,7 Stunden, 83 Prozent aller Proben werden dabei unter 24 Stunden abgearbeitet. (Stefan Mey, 9.12.2021)