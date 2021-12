Der wahlkämpfende Staatspräsident will den EU-Ratsvorsitz im ersten Halbjahr für seine eigenen Zwecke nützen

Emmanuel Macron kämpft schon 2021 um seine Wiederwahl 2022.

Foto: Ludovic MARIN / AFP

Emmanuel Macron ist der Meister der Gleichzeitigkeit. Der französische Präsident schafft es spielend, die EU zu organisieren, Deutschland zu berücksichtigen und sich zugleich selbst als Wiederwahlkandidat zu propagieren. Anlass zum großen Auftritt bietet Frankreichs sechsmonatiger EU-Vorsitz ab 1. Jänner. Und natürlich denkt er nicht daran, sich mit der Rolle des neutralen Koordinators zu begnügen.

Macron hat sich viel vorgenommen: Er will das Klimapaket der EU vorantreiben und US-Digitalkonzerne wie Facebook oder Amazon an die Kandare nehmen; er will einen EU-Kurs zwischen den USA, China und Russland festlegen und einen Gipfel mit afrikanischen Staaten abhalten; dazu soll Brüssel die Covid-Impfung besser koordinieren und einen harmonisierten Mindestlohn einführen.

Gutes Timing

Macron hebt bewusst den sozialen Aspekt hervor. Dazu passt das Timing: Die deutsche Ampelkoalition steht Ideen wie einem europäischen Mindestlohn wohlwollend gegenüber. Macron hat den Koalitionsvertrag von SPD, Grünen und FDP genau gelesen. Schon vor einigen Tagen hatte er erklärt, er teile die Ampel-Vorschläge für ein Initiativrecht des EU-Parlaments sowie die Bildung transnationaler Listen bei den Europawahlen.

Jetzt nimmt er sie kurz vor dem Pariser Besuch des neuen deutschen Kanzlers heute, Freitag, wieder auf. Auch das ist Macron’sches Timing: Er spricht sein Vorsitz-Programm nicht mit Olaf Scholz ab. Dafür geht er von sich aus darauf ein, soweit ihm das gelegen kommt. Damit will Macron auch innenpolitisch punkten und im heimischen Präsidentschaftswahlkampf als Lenker von internationalem Zuschnitt dastehen – und seinen Wählern eine Botschaft zukommen lassen: "Während sich meine Widersacher im endlosen Wortstreit verlieren, regiere ich." Und zwar nicht nur Frankreich, sondern ganz Europa.

Die Europäer wiederum werden ein halbes Jahr damit leben müssen, dass ihr neuer Interimsvorsitzender Europapolitik mit Blick auf den eigenen Wahlkampf betreiben wird. Das kann in Sachen Entschlossenheit auch sein Gutes haben. Aber es birgt auch eine gewisse Ambivalenz.

Macrons Spagat

So versucht Macron seit einiger Zeit zweierlei: Den Linkswählern präsentiert er sich gern als sozialer Beschützer vor der "ultraliberalen" EU. Zugleich versucht er auch rechten Präsidentschaftskandidaten wie Marine Le Pen, Éric Zemmour oder Valérie Pécresse den Wind aus den Segeln zu nehmen. Ob dieser Spagat gelingt, wird das erste Halbjahr 2022 zeigen. (Stefan Brändle aus Paris, 9.12.2021)