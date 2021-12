PRO: Punktgenau ansetzen

von Michael Simoner

Ja, die Pandemie nervt gewaltig. Es ist ein wenig mühsam, den Überblick über die gerade geltenden Maßnahmen zu behalten. In Tirol sperren die Wirtshäuser am Sonntag auf, in Salzburg ein paar Tage später, in Wien dauert der Beisl-Lockdown eine Woche länger.

Regionale Covid-Maßnahmen der Bundesländer als schlechtes Beispiel für den Föderalismus im Land darzustellen ist aber zu simpel und lenkt von echten Problemen in der föderalen Kompetenzverteilung ab. Hier gibt es andere Baustellen wie die absurden Detailunterschiede in den neun Bauordnungen oder die unterschiedlichen Sanktionen bei Straßenverkehrsdelikten. Wobei aber auch angemerkt werden muss, dass wir von einem strikten dualen Föderalismus wie etwa in den USA weit entfernt sind.

Es ist gerade ein paar Monate her, da wurde die Regierung für landesweite Maßnahmen gescholten, weil das Infektionsgeschehen eben nicht gleichmäßig über das Land verteilt war. Als Ausweg wurden Maßnahmen wie Ausgangsbeschränkungen auf Bezirksebene durchaus geschätzt. Und diese Vorgehensweise zeigte auch nachweislich Erfolge. Wieso also nicht weiter punktgenau dort ansetzen, wo gerade der Hut brennt?

Die Pandemie mag nerven, aber sie wird noch länger unser Zusammenleben mitbestimmen. Und ehrlich: So kompliziert ist es auch wieder nicht, sich über die jeweiligen Regeln im eigenen Umfeld zu informieren – und sich daran zu halten.(Michael Simoner, 9.12.2021)