Zur Bewältigung der Zusatzaufgaben in der Corona-Pandemie sind bei der Wiener Polizei sogenannte Kompetenzteams im Einsatz. Sie tragen Schutzanzüge, wenn der Verdacht besteht, dass Corona-positive Personen involviert sein könnten. Foto: APA / LPD Wien / Elbe

Wien – Damit haben Kriminalstatistiker nicht gerechnet: Die vorläufige Polizeibilanz für die Monate Jänner bis inklusive September 2021 weist neuerlich einen starken Rückgang von angezeigten Strafdelikten in Österreich aus. 294.982 Fälle bedeuten im Vergleich mit den ersten neun Monaten des Vorjahrs ein Minus von knapp zehn Prozent.

Schon im gesamten Vorjahr gab es verglichen mit 2019 einen ähnlich starken Rückgang, der vom Innenministerium vor allem auf die ersten CovidAusgangsbeschränkungen 2020 zurückgeführt worden war. Für heuer wurde eigentlich wieder ein starker Anstieg der Anzeigen erwartet.

Letzte Anfragebeantwortung als Innenminister



Eine wissenschaftliche Erklärung dafür gibt es noch nicht, weil die neuen Zahlen Rohdaten sind. Erst nach Vorliegen der offiziellen Gesamtbilanz für 2021 werden Trends zur Sicherheitslage bekanntgegeben. Zu finden sind die aktuellen Daten in der letzten parlamentarischen Anfragebeantwortung, die Karl Nehammer vor wenigen Tagen als Innenminister erledigt hat, bevor er Bundeskanzler wurde. Gestellt hatte die Anfrage der FPÖ-Abgeordnete Hannes Amesbauer.



Übertragbare Krankheiten

Aus den vorläufigen Zahlen lässt sich jedenfalls die Pandemie gewissermaßen herauslesen. So sind beispielsweise Anzeigen wegen vorsätzlicher Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten im Vergleichszeitraum von 191 auf 632 in die Höhe geschnellt – ein Plus von 230 Prozent. Heruntergebrochen auf die Bundesländerebene gab es in Niederösterreich bei diesem Delikt einen 2.266-prozentigen Zuwachs (von sechs auf 142 Fälle). Bei fahrlässiger Gefährdung von Menschen durch übertragbare Krankheiten hat sich die Zahl der Anzeigen heuer in ganz Österreich bisher auf 115 verdoppelt.

Verharmlosung des Holocausts



Mit einem vorläufigen Plus von 326 Prozent sind auch Anzeigen wegen übler Nachrede auf ein Rekordhoch von 239 Fällen gestiegen. Prozentuell rasant ist, verglichen mit den ersten neun Monaten des Vorjahrs, auch der Anstieg von 24 auf 72 Anzeigen nach dem Verbotsgesetz, konkret wegen Leugnung und Verharmlosung des Holocausts.

Der allgemeine Rückgang der Anzeigen ergibt sich aus dem Minus bei massenhaft begangenen Delikten: 17 Prozent weniger nach dem Suchtmittelgesetz, minus elf Prozent bei Körperverletzung, ein Viertel weniger Diebstähle. Die Aufklärungsrate liegt bei 55 Prozent. (Michael Simoner, 9.12.2021)