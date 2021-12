Ab heute auf Sky: Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davies in "And Just Like That ...", der Nachfolgeserie von "Sex and the City". Foto: Reuters, Blankenhorn

Hier kommen die Mediennews von heute:

"And Just Like That": Der Pussy einen Schubs geben – Die Fortsetzung von "Sex and the City" startet heute mit zwei Folgen auf Sky, weitere an darauffolgenden Donnerstagen. Samantha in London, Schock in der ersten Folge

"Frei erfunden": Wagner und Scharf klagen Medienmacher Fellner persönlich – Weil Wolfgang Fellner die Vorwürfe der sexuellen Belästigung als "frei erfunden" bezeichnete, klagen ihn seine Ex-Mitarbeiterinnen wegen übler Nachrede

Pandemie-Berichterstattung: Corona-Leugner planen Demos vor (fast) allen Redaktionen – Ein Verein aus dem radikal-maßnahmenkritischen Spektrum will Proteste vor etliche Medienhäuser tragen – fast flächendeckend und in der Zweiten Republik einmalig

Serienreif-Podcast: Medien, Macht, Moneten: Von der Hassliebe zu "Succession" – FM4-Chefredakteur Martin Pieper über die derzeit abscheulichste Familie im Serienreich

Herausforderungen für die neue Medienministerin: Langzeitthemen für Susanne Raab in ihrem neu übernommenen Betätigungsfeld: Medienförderung, Regierungswerbung, ORF

TV-Tagebuch: "TV Total" auf ProSieben nach wie vor verbesserungswürdig – Nostalgie-TV mit Pointenkrise

Nach Rauswurf: Ex-"Bild"-Chefredakteur Reichelt äußert Enttäuschung über Springer-Chef Döpfner – Reichelt: "Nach zwanzig Jahren loyaler Arbeit, zehn davon in Kriegsgebieten, wurde ich in zwanzig Minuten am Telefon entsorgt" – Er spricht auch über berufliche Pläne

Journalismus: Befragte erwarten Durchsetzung genderneutraler Sprache – Zwei Drittel der heimischen Medienvertreter*innen sind um eine geschlechtergerechte Ausdrucksweise bemüht

Initiative: "I bin's": Werber und Unternehmer Tibor Bárci, Harry Bergmann, Hannes Sonnberger starten Impf-Bewegung

Forum+: Mitdiskutieren heute Abend bei "Politik live" und bei "Talk im Hangar" über die Regierungsumbildung

Switchlist: Der Wert des Menschen, Ein Tag in Dresden 1946 & Ein Tag in Köln 1629, Gerda Rogers und der Weg ins Licht – TV-Hinweise für heute Abend.

Einen angenehmen Abend wünscht die Etat-Redaktion.