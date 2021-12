Der Ukraine-Konflikt lässt die Wogen in den USA und Russland hochgehen. Foto: REUTERS/Anton Vaganov

Moskau – Die russische Regierung vergleicht den Ukraine-Konflikt mit der Kuba-Krise 1962 und signalisiert damit die Gefahr einer militärischen Konfrontation mit den USA. "Wissen Sie, es kann wirklich dazu kommen", zitierte die russische Nachrichtenagentur Interfax am Donnerstag den stellvertretenden Außenminister Sergej Rjabkow.

"Wenn die Dinge sich so weiterentwickeln, ist es in der Logik der Ereignisse absolut möglich, aufzuwachen und sich in einer ähnlichen Situation wiederzufinden", erklärte Rjabkow.

Tagelange Anspannung

Die Kuba-Krise im Oktober 1962 brachte die Großmächte USA und Sowjetunion an den Rand eines Atomkrieges. Ausgelöst wurde sie durch die Stationierung sowjetischer Atomraketen auf der Karibikinsel. Die Sowjetunion reagierte damit auf die Verlegung amerikanischer Atomraketen in die Türkei.

Die Regierung in Washington verhängte eine Seeblockade um Kuba und drohte mit militärischen Schlägen. Die Atomstreitkräfte beider Seiten wurden in höchste Alarmbereitschaft versetzt. Nach Tagen großer Anspannung einigten sich die USA und die Sowjetunion schließlich auf den Abzug der Raketen aus Kuba und aus der Türkei.

Befürchtungen auf beiden Seiten

Aus Sicht der Regierung in Moskau liegt die Analogie zur Kuba-Krise darin, dass das westliche Militärbündnis Nato nun über die Ukraine – früher Teil der Sowjetunion – näher an Russland heranrücken und dort Raketen stationieren will. Die Nato weist dies zurück und betont, es sei ein Verteidigungsbündnis.

Gleichzeitig zeigt sich die westliche Allianz besorgt über den Zuwachs russischer Truppen an der Grenze zur Ukraine. Die Regierung in Kiew fürchtet, im Frühjahr werde es zu einem Angriff Russlands kommen. Bei einer Videokonferenz am Dienstag war es den Präsidenten der USA und Russlands, Joe Biden und Wladimir Putin, nicht gelungen, den Ukraine-Konflikt zu entschärfen. (APA, Reuters, 9.12.2021)