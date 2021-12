Gold und Glitzer – Schmuck aus fairem Handel, Columbo – Wein ist dicker als Blut, David Crosby: Remember My Name – Mit Radiotipps

19.40 REPORTAGE

Re: Gold und Glitzer – Schmuck aus fairem Handel Rund drei- bis viertausend Tonnen Gold werden pro Jahr gefördert, oft unter problematischen sozialen und ökologischen Bedingungen. Doch es gibt gute Alternativen, um an die edlen Rohstoffe zu kommen. Bis 20.15, Arte

20.15 THRILLER

Das Haus (D 2021, Rick Ostermann) Im Deutschland des Jahres 2029 ist eine rechtspopulistische Regierung an der Macht, und der renommierte Journalist Johann Hellström (Tobias Moretti) bekommt Berufsverbot. Als er sich mit seiner Frau in ein Ferienhaus zurückzieht, entpuppt sich das Smartphone als gefährlicher Gegenspieler. Rick Ostermann hat seinen auf einer Kurzgeschichte des Journalisten Dirk Kurbjuweit basierenden Polit-Thriller als beklemmendes Kammerspiel in Szene gesetzt. Bis 21.40, 3sat

Kommt auch an seinem Rückzugsort nicht zur Ruhe: Tobias Moretti als mit Berufsverbot belegter Journalist in "Das Haus", Arte, 20.15 Uhr Foto: Wüste Medien / Andreas Schlieter

20.15 BIOPIC

Rocketman (GB/USA/CDN 2019, Dexter Fletcher) Die Wandlung des aus einem grauen Vorort Londons stammenden Reginald Dwight in Popstar Elton John als quietschbuntes Kinomusical. Bis 22.35, Puls 4

22.35 DOKUMENTATION

Universum History: Solidarność – Umbruch im Osten Anlässlich des 40. Jahrestags der Ausrufung des Kriegsrechts in Polen beleuchtet die Doku die dramatischen Ereignisse, die den Umbruch der gesamten kommunistischen Regime im Osten einleiteten und zur Gründung der Solidarność, der ersten freien Gewerkschaft in einem sozialistischen Land, führen sollten. Bis 23.20, ORF 2

23.20 KRIMI

Columbo – Wein ist dicker als Blut (Columbo – Any Old Port in a Storm, USA 1973, Leo Penn) Donald Pleasance greift als Winzer zu unlauteren Mitteln, um sein Weingut vor dem Verkauf zu schützen. Inspektor Columbo (Peter Falk) heftet sich an seine Fersen. Köstliche Vintagefolge der dritten Columbo-Staffel, Jahrgang 1973. Bis 0.50, ORF 2

23.05 MUSIKDOKU

David Crosby: Remember My Name (USA 2018, A. J. Eaton) Mit The Byrds und Crosby, Stills, Nash & Young hat der Sänger, Gitarrist und Songwriter Musikgeschichte geschrieben. A. J. Eatons Dokumentation zeigt ihn als reuigen, aber unsentimentalen Sünder. Bis 0.35, Arte