Großer Erfolg für Jose Mourinho. Foto: Reuters/STOYAN NENOV

Sofia – AS Roma hat die Gruppenphase der Fußball-Conference-League auf Platz eins abgeschlossen. Die Truppe von Jose Mourinho feierte am Donnerstag in Pool C einen 3:2-Auswärtssieg gegen Schlusslicht ZSKA Sofia und blieb damit einen Punkt vor Bodö/Glimt, das bei Sorja Luhansk nur ein 1:1 erreichte. Auf der Strecke blieb Union Berlin mit ÖFB-Teamspieler Christopher Trimmel.

Der deutsche Bundesligist holte gegen Slavia Prag zu Hause nur ein 1:1 und wurde damit in der Gruppe E Dritter. Als Pool-Sieger war bereits Feyenoord Rotterdam festgestanden, der niederländische Club setzte sich ohne den angeschlagenen Gernot Trauner gegen Maccabi Haifa 2:1 durch.

Noch nicht fix war hingegen der Gewinner der Gruppe H. Der FC Basel mit Heinz Lindner im Tor und Karabach Agdam spielten darum im direkten Duell, das Basel mit 3:0 gewann. Ein Tor von Karabach, das die Fernsehbilder eindeutig belegten, wurde dabei in der ersten Hälfte nicht anerkannt. Weil es in der Conference League keinen Video-Assistenten gibt, konnte nicht festgestellt werden, dass der Ball schon weit hinter der Torlinie war.

Platz zwei in der Gruppe F ging an PAOK Saloniki mit den Ex-Rapidlern Stefan Schwab und Thomas Murg. Gegen die Lincoln Red Imps aus Gibraltar gab es einen 2:0-Erfolg, Schwab erzielte in der 55. Minute das zweite Tor und Murg spielte durch. In der LASK-Gruppe A trennten sich Alashkert Martuni und der Sechzehntelfinalist Maccabi Tel Aviv 1:1. (APA, 9.12.2021)

Conference League, 6. Runde

Gruppe B

KAA Gent – Flora Tallinn 1:0 (0:0)

Partizan Belgrad – Anorthosis Famagusta 1:1 (1:1)

Gruppe C

ZSKA Sofia – AS Roma 2:3 (0:2)

Sorja Luhansk – FK Bodö/Glimt 1:1 (1:0)

Gruppe D

CFR 1907 Cluj – FK Jablonec 2:0 (1:0)

AZ Alkmaar – Randers FC 1:0 (0:0) Randers: mit Piesinger, Egho Ersatz

Gruppe E

Feyenoord Rotterdam – Maccabi Haifa 2:1 (1:0) Feyenoord: ohne Trauner

Union Berlin – Slavia Prag 1:1 (0:0) Union: Trimmel bis 69.

Gruppe F

PAOK Saloniki – Lincoln Red Imps 2:0 (1:0) PAOK: mit Murg, Schwab bis 74. (Tor zum 2:0/55.) FC Kopenhagen – Slovan Bratislava 2:0

Gruppe G

Tottenham Hotspur – Stade Rennes verschoben

Vitesse Arnheim – NS Mura 3:1 (3:0)

Gruppe H

Omonia Nikosia – Kairat Almaty 0:0

FC Basel – Karabach Agdam 3:0 (1:0) Basel: mit Lindner