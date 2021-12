Ein neues Rollenspiel im Star-Wars-Universum hat viel Potenzial – leider gibt es zu "Eclipse" noch kein Release-Datum. Foto: Quantic Dream

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag lieferten die diesjährigen Game Awards eine rund drei Stunden lange Show, die viele der bekanntesten Nerd-Marken der letzten Jahre auf dem Zettel hatte. Star Wars, Star Trek, Halo, The Matrix, Der Herr der Ringe und viele mehr gaben sich bei der Online-Show die Klinke in die Hand.

Kurzweilig

Dank einiger Showeinlagen von bekannten Künstlern wie Sting und einer sehr hohen Dichte an Neuankündigungen, war es eine kurzweilige Show, die Moderator und Organisator Geoff Keighley zum bereits achten Mal auf die Beine stellte. Neue Eindrücke zu Spielen wie Der Herr der Ringe Gollum oder Hellblade 2 wurden vielleicht erwartet, aber Überraschungen wie Alan Wake 2 mit Jake Gillenhall, ein Telltale-Game zur TV-Serie "The Expanse" oder ein erster Trailer zum kommenden Star-Wars-Spiel von Quantic Dream hinterließen ein sehr optimistisches Gefühl für die kommenden Gaming-Jahre.

Auch wenn viele der Ankündigungen nur in Form von kurzen Trailern präsentiert wurden, so muss Vorfreude erlaubt sein. Speziell, wenn man einen Blick auf die Highlights wirft, die in diesem Jahr besonders überzeugt haben.

Star Wars Eclipse

Auf ein Star-Wars-Rollenspiel warten viele Spieler schon lange und mit Star Wars Eclipse könnte es hoffentlich bald soweit sein, dass dieser Wunsch in Erfüllung geht. Der erste Trailer zeigt Lichtschwertkämpfe, Raumschlachten und einen aus einer Masse auftauchenden Antagonisten. Hinter dem Spiel steht die Adventure-Schmiede Quantic Dream (Detroit: Become Human, Heavy Rain). Ein Release-Datum gibt es noch nicht.

Halo TV-Serie

Nach vielen Verschiebungen soll 2022 endlich die TV-Serie zu der bekannten Shooter-Marke rund um den Master Chief erscheinen. Der erste Trailer zeigt, dass Paramount offenbar eine gute Produktionsqualität anstrebt, um die Serie in ein paar Monaten auf ihrem Kanal Paramount+ zu veröffentlichen. Auf welchem Streaming-Dienst man die Halo-TV-Serie in Österreich schauen wird können, muss man noch abwarten.

Elden Ring

Bereits am 25. Februar 2022 erscheint das neueste Game von From Software (Dark Souls, Sekiro) – Elden Ring. Für die Show haben es sich die Entwickler nicht nehmen lassen, einen knapp vierminütigen Trailer zu veröffentlichen, der noch mehr von der interessanten Welt zeigt. Fans können sich damit gut auf das Abenteuer einstimmen, das wohl wieder zahlreiche schlaflose Nächte bescheren wird.

The Matrix Awakens

Wer wissen will, wie Spiele in den nächsten Jahren aussehen könnten, der kann sich ab sofort für PS5 oder Xbox Series X eine 30 Gigabyte große Demo aus dem jeweiligen Store laden. Alle anderen sehen sich den über 10 Minuten langen Trailer an, der Keanu Reeves und sehr viel Action zeigt.

Star Trek Resurgence

Bereits im Frühling soll Star Trek Resurgence erscheinen. Als Captain der USS Resolute wird man über das Schicksal der eigenen Crew bestimmen können. Das Action-Spiel wird offenbar Bodenmissionen und Raumschlachten beinhalten und in einer Zeit nach Star Trek: The Next Generation spielen. Da das Spiel bald erscheinen soll, wird man wohl bald mehr zu diesem Titel sehen können.

Suicide Squad: Kill the Justice League

Nachdem der Name Suicide Squad nach dem letzten Kinofilm wieder ein wenig rehabilitiert wurde, trauen sich die Entwickler jetzt erstmals Gameplay zum gleichnamigen Spiel zeigen, das 2022 erscheinen soll. Auch wenn das Rad mit dem Action-Titel sicher nicht neu erfunden wird, so sieht das Koop-Spiel doch durchaus unterhaltsam aus.

Slitterhead

Das Bokeh Game Studio, welches vom Silent-Hill-Erfinder Keiichiro Toyama geleitet wird, kündigte ein sehr gruseliges Spiel an, das wohl nicht für jeden geeignet ist. Dennoch sehenswert.



(aam, 10.12.2021)