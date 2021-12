[Corona-Livebericht] Booster-Impfung laut EMA schon nach drei Monaten möglich, Wien und Burgenland auf Corona-Ampel bald orange

[Bundesländer-Überblick] Lockdown-Ende: Was wir ab Sonntag wo dürfen

[Exekutive] Polizei: Überarbeitet an der Pandemiefront

[Parlament] U-Ausschuss über mögliche ÖVP-Korruption ist eingesetzt

[Inland] Wie Neo-Kanzler Nehammer den Neustart anlegt

[Kommentar] Stabilität nach deutschem Vorbild

[Spenden] Causa Chorherr: Betroffenes Unternehmen wehrt sich gegen Anklage

[dieStandard] Gewaltschutz: Alte Forderungen, noch ältere Rollenbilder

[Analyse von Gudrun Harrer] Bei den iranischen Atomgesprächen in Wien tickt die Uhr

[Arbeitsmarkt] EU plant mehr Rechte für Beschäftigte von Lieferdiensten

["Kein Groll"] Ex-Außenminister Linhart wird Botschafter in Berlin

[Kolumne von Günter Traxler] Es geht um Schadensbegrenzung

[Kommentar der anderen] Zwei Männer und ihre Babys

[Liebesforum] Wo feiern Sie als Paar Weihnachten?

[Wetter] Die meisten Frühnebelfelder lichten sich rasch und in den meisten Landesteilen setzt sich recht sonniges Wetter durch. Dichtere Wolkenfelder gibt es aber bereits im Westen. Mit der Annäherung der nächsten Störungszone greifen gegen Mittag auch die ersten Niederschläge auf Vorarlberg über. Am Nachmittag schneit es dann auch in Tirol zeitweise. Der Wind weht oft nur schwach aus Südost bis Süd, am Alpenostrand sowie im Bergland kann er stellenweise aber mäßig oder lebhaft auffrischen. Frühtemperaturen minus 6 bis plus 1 Grad, inneralpin oft auch um oder unter minus 10 Grad. Tageshöchsttemperaturen minus 2 bis plus 4 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Tag der Menschenrechte (UNO).