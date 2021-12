Ein Exemplar der raren Erstausgaben von "Harry Potter und der Stein der Weisen" wurde um Dallas um fast eine halbe Million US-Dollar versteigert. Foto: Reuters

Eine seltene Erstausgabe des ersten Harry-Potter-Bandes hat bei einer Versteigerung in den USA nach Angaben des Auktionshauses einen Rekordpreis erzielt. "Harry Potter und der Stein der Weisen" aus dem Jahr 1997 wurde am Donnerstag (Ortszeit) für 471.000 Dollar (416.851,05 Euro) versteigert, teilte Heritage Auctions in Dallas auf Twitter mit.

Dies sei der weltweit höchste Preis für ein Harry-Potter-Buch und ein Rekord für ein kommerziell veröffentlichtes fiktionales Werk des 20. Jahrhunderts, hieß es. Mehrere Bieter hatten bei der Auktion den Preis für das seltene Buch von anfangs 75.000 Dollar in die Höhe getrieben. Ein Telefonbieter erhielt am Ende den Zuschlag. Über den Käufer wurde zunächst nichts bekannt.

Der erste Band "Harry Potter und der Stein der Weisen" der britischen Autorin Joanne K. Rowling war 1997 mit nur 500 Exemplaren vom englischen Verlagshaus Bloomsbury aufgelegt worden. Die meisten Ausgaben waren für Bibliotheken in Großbritannien bestimmt.

Mit mehr als 500 Millionen verkauften Exemplaren zählt die Harry-Potter-Serie zu den erfolgreichsten Büchern der Welt. Kinder und Jugendliche, aber auch viele Erwachsene haben die sieben Romane in mehr als 80 Sprachen verschlungen. (APA, 10.12.2021)