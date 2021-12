In dieser Galerie: 3 Bilder Die Apple-Ästhetik erlaubt nicht viel Schnickschnack, weshalb man von schlichten Formen ausgehen darf. Foto: Vanarama Auch ein Rücken kann entzücken. Foto: Vanarama Fehlende Türsäulen und drehbare Sesseln erzeugen einen modernen Look. Foto: Vanarama

In Sachen iCar hüllt sich Apple seit Jahren in Schweigen. Einzig Patente und Spekulationen lassen erahnen, in welche Richtung es mit Apples erstem Auto gehen könnte. Die britische Leasing-Firma Vanarama hat sich jetzt über Visualisierungen getraut, die bisherige Patente mit der gewohnten Apple-Ästhetik verknüpfen.

Futuristisches Design

Auch wenn mit den Darstellungen so manchem Bloomberg Report widersprochen wird, so soll etwa kein Lenkrad im iCar verbaut sein, einen guten Eindruck vermitteln die Bilder dann trotzdem, wie ein Apple Car am Ende aussehen könnte.

Das Design des Autos ist schlicht, mit drehbaren Stühlen, die den Innenraum zum kleinen Meeting-Raum oder Wohnzimmer umfunktionieren können. Der vordere Innenbereich wird von einem enormen Display dominiert. Ebenfalls auf einem Patent beruhend ist das Fehlen der Türsäulen, die das Einsteigen wohl komfortabel gestaltet.

Die Implementierung des Sprachassistenten Siri, im Patent "intelligenter, automatisierter Assistent" genannt, ist natürlich eine sehr konkrete Vermutung, wie dezent angebrachte Apple-Logos in der Mitte des Lenkrads und auf den Sesseln. Ebenfalls erwähnt werden sollte, dass es sich beim iCar selbstverständlich um ein E-Auto handeln wird.

Das Innenleben wird wohl von einem großen Display dominiert. Foto: Vanarama

Project Titan

Bei Apple läuft das Auto-Projekt offenbar unter dem Arbeitstitel Titan. Um das sehr ambitionierte Projekt voranzutreiben, hat man sich diverse Fachkräfte aus dem Auto-Umfeld bereits sichern können, beispielsweise Ingenieure von Tesla und Porsche. Die Gespräche mit etablierten Autoherstellern, etwa mit der Hyundai-Tochter Kia, scheinen in den letzten Jahren alle im Sand verlaufen zu sein. Aufgrund fehlender Aussagen von Seiten des iPhone-Konzerns, wurden Gerüchte und Patente in den letzten Jahren gern als Ausgangspunkt für weitere Spekulationen genutzt. So entwarf bereits Anfang 2020 ein Designer ein mögliches Cockpit für das Apple Auto. (red, 10.12.2021)