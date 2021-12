Die winterliche Landschaft sieht schön aus, kann aber auch gefährlich werden. Foto: imago images/Jacob Schröter

St. Pölten – In Teilen von Niederösterreich herrscht auch am Freitag erhebliche Lawinengefahr. Stufe drei auf der fünfteiligen Skala gilt nach Angaben des Warndienstes in den Ybbstaler Alpen, im Gippel-Göller-Gebiet und in der Rax-Schneeberg-Region jeweils oberhalb von 1.500 Metern. Als beachtenswert wurde im Lawinenbericht vor allem der Triebschnee bezeichnet. Am Donnerstag fielen in den betroffenen Regionen bis zu 20 Zentimeter Neuschnee.

Eine Schneebrettauslösung könne bereits durch die geringe Zusatzbelastung eines einzelnen Tourengehers erfolgen, wurde betont. Das Risiko dürfte am Samstag unverändert bleiben. (APA, 10.12.2021)