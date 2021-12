Musk gibt sich nachdenklich. Foto: Lucy Nicholson

Tesla-Chef Elon Musk erwägt nach eigenen Worten einen Abschied aus allen seinen Führungspositionen – ob er das ernst meint, ist aber unklar. "Denke darüber nach, meine Jobs hinzuwerfen und ein Vollzeit-Influencer zu werden – was meint ihr" twitterte Musk am Donnerstag. Mehr als diesen einen Satz schrieb er dazu allerdings nicht. Im Jänner hatte Musk erklärt, noch für mehrere Jahre an der Tesla-Spitze stehen zu wollen.

Egozentrisch

Musk ist bekannt für kryptische Äußerungen auf Twitter, wo er fast 66 Millionen Follower hat. Seine Tweets haben in der Vergangenheit wiederholt zu heftigen Schwankungen bei der Tesla-Aktie geführt. Musk hält noch immer einen großen Anteil an dem Elektroauto-Pionier, den er einst gegründet hat und dessen Chef er ist.

Auf Twitter bekommt er seitdem nicht nur knapp 200.000 Likes für seine Aussage, sondern auch rund 15.000 Vorschläge, was denn der nächste Schritt für ihn sein könnte.

Albi kündigt etwa an einer der ersten zahlenden Kunden für ein mögliches Musk-Onlyfans-Profil zu sein, mehrere Personen bieten Youtube-Tutorials an, um Musk den Einstieg in eine potenzielle Karriere auf der Videoplattform zu erleichtern.

Die Wahrscheinlichkeit, dass Musk tatsächlich aus seinen Firmen aussteigt, ist wohl gering. Mehrfach hat er in Interviews seine langfristigen Pläne bei Tesla und Starlink geäußert. Dass der Mann allerdings auch für Überraschungen gut ist, hat er in der Vergangenheit ebenfalls schon mehrfach bewiesen.

Firmenchef

Tesla ist an der Börse derzeit knapp 900 Milliarden Dollar (knapp 800 Mrd. Euro) wert – so viel wie kein anderer Autobauer. Im November hatte Musk via Twitter die Frage gestellt, ob er sich von zehn Prozent seines Aktienbesitzes trennen sollte, was in der Community überwiegend bejaht wurde. Seitdem hat er Tesla-Aktien im Volumen von mehr als 12 Milliarden Dollar verkauft.

Musk ist auch Gründer und Chef der Weltraum-Firma SpaceX. Zudem führt er das Infrastruktur-Unternehmen The Boring Company und das Unternehmen Neuralink, dass sich mit der Entwicklung eines Computerchips beschäftigt, der die Kommunikation zwischen dem menschlichen Gehirn und einem Computer ermöglichen soll. (APA/red, 10.12.2021)