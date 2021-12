Wie Österreich im Sommer und Herbst 2021 aufgrund von politischen Interessen und schlechtem Management in eine Katastrophe schlittern konnte

Der Sommer 2021 in Österreich steht unter einem großen Versprechen der türkis-grünen Regierung: Die Pandemie ist vorbei – zumindest für alle, die geimpft sind. Wenige Monate später ist das Gegenteil der Fall: Eine verheerende vierte Welle wirft die Österreicherinnen und Österreicher zurück in einen Lockdown. Die Intensivstationen sind überlastet, das Gesundheitssystem droht zu kollabieren. Wie konnte das passieren?

In dieser Folge von "Inside Austria" gehen wir zurück zu den entscheidenden Momenten des Sommers und des Herbsts. Wir rekonstruieren, welche Fehler die Regierung bei der Impfkampagne und beim Pandemiemanagement gemacht hat. Wir beleuchten, wie zahlreiche Menschen im Land das Vertrauen in die Maßnahmen der Regierung verloren haben und wie Rechtspopulisten daraus Kapital schlagen konnten. Und wir zeigen auf, wie politische Interessen Österreich in eine Katastrophe schlittern ließen. (red, 11.12.2021)

Dieser Podcast wird unterstützt von Coinpanion. Die redaktionelle Verantwortung liegt beim STANDARD. Jetzt bei Coinpanion registrieren und mit dem Promocode INSIDE20 noch heute einen Einzahlungsbonus von 20 Euro sichern. Foto: Coinpanion