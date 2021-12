Der Multiplayer-Hit "It takes Two" wurde zum Spiel des Jahres gewählt. Foto: EA

In der Nacht auf Freitag wurden in Los Angeles die besten Spiele des Jahres gekürt. Bei den Game Awards 2021, die zum bereits achten Mal stattfanden, präsentierten Prominente wie Jim Carrey, Keanu Reeves oder Guillermo del Toro die Sieger. Zum Spiel des Jahres wurde überraschend das Multiplayer-Game It takes Two ausgezeichnet, das auch zum besten Mulitplayer-Spiel und zum besten Familienspiel gewählt wurde. Bestes Indie-Game wurde Kena: Bridge of Spirits.

Viele Sieger

In der Kategorie "Game of the Year" setzte sich It takes Two, hier im STANDARD-Test, gegen Spiele wie Deathloop, Metroid Dread und Resident Evil Village durch. Ganz leer gingen die Mitfavoriten jedoch nicht aus. Der interessante Shooter Deathloop gewann in den Kategorien "Best Game Direction" und "Best Art Direction". Metroid Dread wurde zumindest das beste "Action/Adventure".

Als bester Dauerbrenner in der Kategorie "Best Ongoing" wurde Final Fantasy XIV Online ausgezeichnet, das Titel wie Apex Legends oder Fortnite hinter sich ließ. Eine gute Geschichte hat offenbar Marvel's Guardians of the Galaxy erzählt, das die Kategorie "Best Narrative" für sich entschied.

Bestes Indie-Game wurde das Erstlingswerk von Ember Lab: Kena: Bridge of Spirits, das auch den Preis für "Best Debut Indie" gewann. Als bestes Sport- beziehungsweise Rennspiel wurde Forza Horizon 5 gewählt, "Best Sim/Strategy" wurde wenig überraschend Age of Empires IV. Returnal wurde bestes Actionspiel, beste VR/AR-Erfahrung wurde die neue Aufbereitung von Resident Evil 4.

Bestes Mobile-Game darf sich in diesem Jahr Genshin Impact nennen, bestes Rollenspiel wurde Tales of Arise. Guilty Gear Strive konnte sich in der Kategorie "Best Fighting" unter anderem gegen Virtua Fighter 5: Ultimate Showdown durchsetzen, die beste Musik findet man laut Jury in Nier: Replicant.

Die ebenfalls sehr wichtige Kategorie "Games for Impact" konnte das Adventure Life is Strange: True Colors für sich entscheiden. Manche der Gründe kann man hier nachlesen. Am meisten erwartet wird der From-Software-Titel Elden Ring – noch vor Krachern wie Starfield oder God of War Ragnarök.

Weiters gab es noch einige Kategorien zum Thema Esports, etwa das beste Team (Natus Vincere in CS:GO), das beste Esports-Game (League of Legends, Riot Games) und das beste Esports-Event (2021 League of Legends World Championship).

Verdiente Sieger

Ein von Verschiebungen und Skandalen geprägtes Jahr geht mit dieser Veranstaltung zu Ende. Abgesehen von It takes Two haben sich vor allem die Favoriten durchgesetzt – Halo: Infinite erschien für das Event etwas zu spät und wird wohl 2022 bei den Nominierungen berücksichtigt werden. (aam, 10.12.2021)