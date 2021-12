In dieser Galerie: 3 Bilder Die Action-Szenen der Demo bieten nicht viel spielerische Freiheit, aber sind stark in Szene gesetzt. Foto: Epic Aufgrund der Bewegungsunschärfe sehen die Screenshots bei weitem nicht so gut aus wie die Demo selbst. Foto: Epic Technisch interessierte Spieler werden sich in der Demo sehr wohl fühlen. Foto: Epic

Explodierende Autos, eine fotorealistische Welt und scherzende Schauspieler in Form von Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss. Bei den diesjährigen Game Awards war ein Spiel besonders beeindruckend – vielleicht, weil es gar kein richtiges Spiel ist, aber am selben Abend noch zu Hause ausprobiert werden konnte: The Matrix Awakens.

In der Demo kann man auch über die Stadt fliegen, um sich einen Eindruck von der Qualität zu machen. Foto: Epic

Welt in Echtzeit

Die Unreal Engine wurde 1998 mit dem Spiel Unreal geboren. Die Grafik-Engine sorgte schon damals für eine beeindruckende Optik. 2021 ist die Engine allgegenwärtig. Spiele wie Fortnite nutzen sie genauso wie Serien wie etwa The Mandalorian. Kurz vor dem neuen Matrix-Film präsentiert Epic, die Firma hinter der Engine, eine beeindruckende, spielbare Demo, die erahnen lässt, wo die Reise in der nächsten Games-Generation hingehen wird.

Lädt man sich die 30 Gigabyte auf die Playstation 5 oder Xbox Series X, wartet eine etwa zehnminütige Autoverfolgungsjagd, die von einem witzigen Intro durch Keanu Reeves eingeleitet wird. In der Action-Sequenz darf der Spieler sogar selbst Hand anlegen, auch wenn man nur zwischen mehreren Punkten auf dem Bildschirm wählen kann, die man ins Visier nehmen will.

Nach einem spektakulären Herzschlagfinale darf man zu Fuß oder in einem fahrbaren Untersatz die Stadt erkunden, die in der Demo simuliert wird. Besonders stolz sind die Entwickler deshalb auf ihr Baby, weil sich die ganze Stadt im Speicher der Konsole befindet. Nichts muss nachgeladen werden, wie das früher der Fall war. Man kann zum Beweis jederzeit in einen Flugmodus schalten und über die Stadt fliegen. Jedes Auto und jeder Fußgänger bleibt im Bild, bewegt sich, als wäre es das Normalste auf der virtuellen Welt.

Man muss jedoch zugeben: die Framerate geht immer wieder in die Knie, speziell wenn man sich schneller durch die Stadt bewegt. Auch die Auflösung bietet keine 4K. Luft nach oben ist also noch.

The Verge

Keanu im Interview

Abseits dieser Demo, deren Technik künftige Spiele in neuem Glanz erscheinen lassen wird, gaben Keanu Reeves und Carrie-Anne Moss dem Fachmagazin "The Verge" ein Interview zu ihrer Arbeit mit Epic und dem technischen Fortschritt, der in der Demo beeindruckend dargestellt wird.

"Man könnte ab sofort an mehreren Projekten gleichzeitig arbeiten", scherzt Reeves mit seiner Partnerin. "Oder gleich zu Hause bleiben", antwortet Moss. Die beiden spielen in dieser Passage darauf an, dass Schauspieler schon länger als Avatare in Filmen auftreten, da ihr Gesicht sowieso digital eingefügt wird. Meist, weil man die Schauspieler älter oder jünger darstellen will. Es ist ein "Puppenspiel im Computer", so Reeves.

Auf die Frage des Reporters, ob Reeves Computerspiele spiele, antwortet der Schauspieler ehrlich: "Nein, leider." Nicht einmal Cyberpunk 2077, in dem er ebenfalls als Avatar vertreten war und einer Spielfigur die Stimme lieh.

In der Demo kann man aus unterschiedlichen Filtern wählen. Foto: Epic

Marketing

Wie in der Demo humoristisch aufbereitet, geht es bei all dem natürlich um gelungenes Marketing für den baldigst erscheinenden Film The Matrix Ressurections. Als Gamer freut man sich allerdings über diese Form des Marketings und hofft auf weitere gelungene Verschmelzungen zwischen Film und Spiel.

Auch wenn in der Vergangenheit Lizenzspiele meist nicht den besten Ruf genießen durften, könnte man mit der zunehmenden Verschmelzung der beiden Bereiche dieses Thema wieder angehen. Ausreichend Material im Kino sollte es in den nächsten Jahren ja geben – sofern man wieder ins Kino gehen darf. (aam, 10.12.2021)