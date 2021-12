Der neue "filmfilter" richtet sich an Filminteressierte in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Foto: Screenshot/Filmfilter

An "alle, die an guten Texten über Kino, Filme und Serien interessiert sind", richtet sich ein neues, freies Online-Medium für Filme und Serien, das am Freitag erstmals live gegangen ist. Der neue "filmfilter", dessen Start von der Wirtschaftsagentur Wien im Rahmen der Wiener Medieninitiative gefördert wurde, richtet sich an Filminteressierte in Österreich, Deutschland und der Schweiz.

Gründer und Herausgeber ist der frühere Chefredakteur des Filmmagazins "ray" Roman Scheiber. Mit dabei sind neben Scheiber noch Alexandra Seitz aus Berlin, Benjamin Moldenhauer (Bremen) und Marietta Steinhart, die in New York City arbeitet.

"Alle filtern, fast immer und fast überall. Es gibt Filter der persönlichen Identität, des Geschmacks, der Erfahrung. Neuerdings dominieren algorithmische Filter oder von sozialen Netzwerken forcierte Filterblasen", begründet Scheiber gewählten Namen. Man wolle das aktuelle Angebot "durch den Filter unserer kritischen Perspektive laufen lassen. Filme sollen die Augen unserer User öffnen und ihr Herz erwärmen, wir helfen ihnen dabei."

Vorschau und Podcast

Die neue Film-Website bietet eine wöchentliche Streaming- und Kinovorschau für Österreich und Deutschland, dazu Rubriken zum Genre-Film ("Fantastischer Film") und zu Fundstücken der Heimkinokultur ("Starkes Stück"), eine wöchentliche Kolumne aus New York ("Brooklyn Bulletin") sowie aktuelle Geschichten, Kritiken und Essays.

Zudem gibt es in Kooperation mit der Podcast-Reihe "365" von Golli Marboe einen wöchentlichen Podcast mit Protagonisten und Newcomern der österreichischen Filmbranche. Der filmfilter wird zunächst öffentlich zugänglich sein, soll aber mittelfristig user-finanziert werden. (APA, red, 10.12.2021)