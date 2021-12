Die Streitfrage behandelte, ob in der Migrationspolitik nationales oder EU-Recht Vorrang hat

Niederlage für Orbán. Foto: AFP/Kisbenedek

Budapest – In der Frage des Vorrangs von nationalem oder EU-Recht in der Migrationspolitik hat das ungarische Verfassungsgericht (AB) eine Überprüfung eines Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) abgelehnt. Die Entscheidung bedeutet eine Niederlage für Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán – denn konkret bedeutet das ein Scheitern seines Versuchs, ein EuGH-Urteil vor dem Verfassungsgericht seines Landes anzufechten.

Orbán hatte am Freitag im ungarischen Staatsrundfunk die Hoffnung auf ein positives Urteil formuliert, denn damit könne neben dem physischen Grenzzaun auch ein "juristischer Grenzzaun" gegen die Migranten gebaut werden.

Der "Sabotageversuch" der Regierung sei misslungen, der EU-Beschluss müsse durchgesetzt werden, kommentierte das ungarische Helsinki-Komitee die Entscheidung des Verfassungsgerichtes. Dabei wollte die Regierung nach polnischem Muster das Verfassungsgericht als Mittel dafür nutzen, um einem Urteil des EuGH zu entkommen. Doch das Verfassungsgericht habe mit seinem Urteil der Regierung nicht das gegeben, was sie wünschte. Die Lage sei eindeutig: Der Beschluss des EU-Gerichtes müsse durchgesetzt, die Unmenschlichkeit gegenüber den Asylantragstellern beendet werden, hieß es in einer Aussendung des Helsinki-Komitees.

EU-Verfahren

Im Namen der ungarischen Regierung hatte Justizministerin Judit Varga im Februar 2021 das Verfassungsgericht angerufen und erklärt, dass die Durchsetzung des Urteils des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom Dezember 2020 ein Verfassungsproblem aufwerfe, das einer Interpretierung des Grundgesetzes bedürfe. Weiter hieß es, dass Ungarn dem Urteil des EuGH über das Asylrecht bis zum Erlass eines Urteils durch das Verfassungsgericht nicht nachkommen könne.

Da Ungarn dem EuGH-Urteil nicht nachkam, hatte die EU-Kommission ein Bußgeldverfahren gegen Ungarn gestartet, um Budapest zur Umsetzung des Urteils zum Asylrecht zu zwingen. Der EuGH hatte in seinem Urteil befunden, dass Ungarn seinen verfahrensrechtlichen Verpflichtungen in Bezug auf die Zuerkennung internationalen Schutzes und die Rückführung von Drittstaatsangehörigen, die nicht das Recht haben, in der EU zu bleiben, nicht nachgekommen sei. (APA, 10.12.2021)