Ralph Bollmann (52) studierte Politik, Geschichte sowie Öffentliches Recht in Tübingen, Bologna und an der Freien Universität Berlin. Danach absolvierte er die Journalistenschule in München. Ab 1998 arbeitete Bollmann für die Berliner "Tageszeitung", zuletzt war er dort Leiter des Parlamentsbüros. Seit 2011 ist Bollmann Korrespondent für Wirtschaftspolitik der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" ("FAS").