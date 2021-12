Advent, Advent, drei Lichtlein brennen, und wie geht es Ihnen mit der Weihnachtsstimmung? Nichts? Sie sind womöglich nicht allein. Der Lockdown hatte zur Folge, dass man nichts durfte, jetzt ist bald wieder vieles möglich. Da heißt es aufpassen, Abstand halten, einen, besser zwei Gänge zurückschalten und alte Gewohnheiten beibehalten. Fernsehen, Streamen, Rückzug. DER STANDARD trägt zum Gelingen bei – mit Serienvorschlägen zum Glücklichsein. Sie wollen:

Menschen im Luxusurlaub scheitern sehen

THE WHITE LOTUS Der schönste Platz der Welt, und alle sind stinksauer? Willkommen im White Lotus, einem Luxushotel mit Gästen, die durchwegs reich und im Kern todunglücklich sind. Alle, wirklich alle tragen ihren Teil dazu bei, dass dieser Urlaub gründlich misslingt und unsereiner das Gefühl hat, ein Luxusleben sei auch nicht das Wahre. Das zweifellos realistischere Traumschiff. Sky

Das Hotelpersonal von "The White Lotus" erwartet mit jeder neuen Ankunft von Gästen das Schlimmste. Und es kommt. Foto: HBO

Eine ganz große Fantasystory

THE WITCHER Ein Mann, ein Schwert, haufenweise Monster und mit der hochwohlgeborenen Renfri, Letzte von Liliths Mädchen und Inhaberin einer Macht, die alles zu zerstören vermag, eine ebenbürtige Herausforderung. Die erste Staffel wurde in Gaming-Kreisen hymnisch bejubelt, am 17. kommen neue Folgen dieser Serie, die viel Zerstreuung und ganz sicher die schönsten Kostüme seit Drei Haselnüsse für Aschenbrödel bietet. Netflix

Schönere Kostüme gibt's höchstens bei "3 Haselnüsse für Aschenbrödel". Das sind aber auch schon die einzigen Ähnlichkeiten. Foto: Susie Allnut / Netflix

Sich blöd lachen

CAROLIN KEBEKUS: THE LAST CHRISTMAS SPECIAL Vom Punschrausch kriegt sie Lust auf Knoblauchchampions, und überhaupt ist Weihnachten für die Köl’sche Spaßtrommel eine ganz spezielle Herausforderung. Für uns ist das einfach ein großes Vergnügen, denn mit niemandem lässt es sich so dreckig ablachen wie mit Carolin Kebekus. Netflix

Netflix Deutschland, Österreich und Schweiz

Eine Band, die Musikgeschichte schreibt

THE BEATLES – GET BACK Aus sechzig Stunden Filmmaterial hat der neuseeländische Regisseur Peter Jackson eine sechsstündige Doku über die Beatles gemacht, in der sich jede einzelne Minute lohnt. Zu sehen, wie John Lennon, Paul McCartney, George Harrison und Ringo Starr in 14 Tagen 14 Songs aufnehmen, dabei singen, spielen, tanzen, streiten, sich trennen und wieder zusammenfinden, ist von mitreißender Wahrhaftigkeit. Wenn John Lennon Don’t Let Me Down anstimmt, könnte man jedes Mal heulen, so schön ist das. Disney+

Walt Disney Studios

Fantastische Bilder von der Schönheit der Erde

WELCOME TO EARTH Wahnsinn! Will Smith. Der Mann sagt von sich, er habe noch nie einen Berg bestiegen, einen See durchschwommen, und noch nie sei er in eine Höhle geklettert. Das macht er jetzt alles, wir sind dabei und staunen über atemberaubende Naturaufnahmen – und Smiths Ahnungslosigkeit. Disney+

National Geographic

Weihnachten mit Karate

CHRISTMAS FLOW Der sexistische Rapper Marcus wird mit der emanzipierten Journalistin Lila zusammengespannt und lernt fürs Leben. Sie aber auch. Eine Romcom mit allem Drum und Dran, Kitsch, Romantik und französischem Weihnachtsflair. Ja, das ist alles harmlos und nicht sehr tiefsinnig, aber wenn nicht jetzt, wann dann darf man Schwäche zeigen, oder? Eben. Lasset sie schmusen. Netflix

Netflix

Guilty pleasure

SISI Die Story von Kaiserin Sisi und ihrem Franzl, die sich herzschmerzreich ver- und wieder entlieben, entlockt aufgeklärten Gemütern wie Ihnen gewiss ein abgeklärtes: Geh bitte! Okay, wir haben es gehört, wir glauben Ihnen. Und jetzt können Sie getrost einschalten und sich dem K.-u.-k.-Zauber neuen Zuschnitts hingeben. Wir sagen es garantiert nicht weiter. RTL plus

RTL+

Promis in die Flucht schlagen

CELEBRITY HUNTED Wenn schon Trash, dann aber richtig: Deutsche Promis sind zehn Tage lang auf die Flucht vor ausgebildeten Ermittlern. Sie haben 50 Euro pro Tag in der Tasche und ein Mobiltelefon. Ziel ist es, nicht gefasst zu werden und nach zehn Tagen zu einem vorab definierten Ziel zu gelangen. Amazon Prime importierte das Format aus Italien und Großbritannien. Prominenz ist hier ein dehnbarer Begriff angesichts teilnehmender Amateur- und Berufsentertainer wie Wladimir Klitschko, Vanessa Mai, Kida Khodr Ramadan und Summer Cem. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video Deutschland

Einen Krimi, bei dem man sich nicht fürchtet

HIP – Ermittlerin mit Mords-IQ Morgane Alvaro ist 38 Jahre alt, hat drei Kinder, zwei Ex-Ehemänner und einen IQ von 160. Beim Zurückzahlen ihrer Kreditraten hilft die hohe Intelligenz leider nicht, weshalb sie ihren Lebensunterhalt als Reinigungskraft verdient, unter anderem in der örtlichen Polizeistation. Dort fallen ihr Akten zu einem aktuellen Fall in die Hände. Sie löst ihn und hinterlässt den begriffsstutzig seienden Polizisten einen entscheidenden Hinweis. Grund genug, die aufgeweckte Schnelldenkerin wieder zu buchen. NDR-Mediathek und ab 6. Jänner wöchentlich um 22 Uhr im NDR

Bandes Annonces Cinéma

Eine Serie zum Lachen und Weinen

THE SHRINK NEXT DOOR Ist es ein Effekt der Pandemie, oder sind die auf Schnell-schnell ausgerichteten Streamingplattformen einfach nicht darauf abgestellt, gute Comedys zu produzieren? Einerlei, jedenfalls wird man im aktuellen Serienangebot mit Humor nicht gerade überschüttet. The Shrink Next Door gehört ebenfalls nicht ganz in dieses Fach, es ist dunkle, sehr dunkle Comedy. Es geht um die tragikomische Geschichte, wie ein Therapeut seinen Klienten über Jahre ausgenommen hat. Paul Rudd und Will Ferrell bilden den hervorragenden Cast zu dieser wahren Geschichte von Manipulation, Ohnmacht und Wille. Apple TV+

Apple TV

Die Lebensgeschichte eines Sportlers, der Amerika bewegte

COLIN IN BLACK & WHITE Die Geschichte des früheren NFL-Quaterbacks Colin Kaepernick, der 2016 vor einem Spiel während der amerikanischen Nationalhymne kniete und so gegen Rassismus in den USA protestierte. Kaepernick inszenierte seine eigene Geschichte in kraftvollen sechs Folgen, die zeigen, wie wichtig es ist, zu protestieren. Netflix

NFL-Quaterback Colin Kaepernick in "Colin in Black and White". Foto: imago images/NurPhoto

Den Schneemann zum Singen bringen

OLAF PRESENTS Wenn schon Schnee, dann nur in Kugelform und mit Karotte dekoriert? Dann sind Sie bei Disneys plapperndem Eiskobold genau richtig. Olaf erzählt Klassiker des eigenen Trickfilmstudios wie Die kleine Meerjungfrau, Der König der Löwen und Aladdin auf seine Art erfrischend neu. Nicht nur Rentier Sven ist begeistert. Eine Lawine an guter Laune. Disney+

Schneemann und Plappermaul: "Olaf presents". Disney plus

Echte New Yorkerinnen

HARLEM Vier selbstsichere Frauen in New York? Im Jahr 2021 ist das zum Glück nicht mehr nur weiß und automatisch Sex and the City. Britt Matt und Tracy Oliver haben einen Gegenentwurf gefunden, der auch den Ort des Geschehens einschließt. Harlem als hippe Zone schwarzer Kultur. Meagan Good, Grace Byers, Shoniqua Shandai, Jerrie Johnson und Tyler Lepley sind stark, schön und vor allem sehr, sehr lustig. Nicht zu vergessen: Whoopi Goldberg schaut auch vorbei. Amazon Prime Video

Amazon Prime Video

Ihr Kinderlein kommet

NONA UND IHRE TÖCHTER Einigermaßen irritiert nehmen Nonas Töchter die Nachricht von der neuerlichen Schwangerschaft ihrer Mutter auf. Die ist nämlich schon 70 und gilt somit als nicht mehr ganz am Zenit ihrer Fruchtbarkeit. Unglaubwürdig? Sagen Sie das nicht, der großartigen Miou-Miou kaufen Sie alles ab. Arte Mediathek

ARTE Presse

(Doris Priesching, 12.12.2021)

