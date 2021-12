In Fahrt. Foto: AFP/ISAKOVIC

Lewis Hamilton hat unter Rennbedingungen die klare Tagesbestzeit vor dem Finale der Formel 1 aufgestellt. Im zweiten Freien Training am frühen Freitagabend auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi war Hamilton über sechs Zehntel schneller als sein viertplatzierter WM-Rivale Max Verstappen im Red Bull. Noch zwischen dem siebenmaligen Weltmeister im Mercedes und Verstappen lagen Esteban Ocon im Alpine und Valtteri Bottas im zweiten Mercedes.

Verstappen und Hamilton gehen punktgleich in das letzte der 22 Saisonrennen an diesem Sonntag (14.00 Uhr/ORF 2, Sky). Dank neun Siegen des 24 Jahre alten Niederländers gegenüber acht des Briten würde Verstappen unter anderem Weltmeister, wenn beide ausscheiden. Hamilton muss vor Verstappen ins Ziel kommen, um zum achten Mal den Titel zu holen und damit Rekordweltmeister Michael Schumacher zu überflügeln.

Kimi Räikkönen demolierte am Freitag in letzter Sekunde seinen Alfa Romeo, als er in die Streckenbegrenzung krachte. Der 42-jährige Finne blieb unverletzt, er bestreitet an diesem Wochenende seinen letzten Grand Prix in der Formel 1. (APA, 10.12.2021)

Ergebnisse der freien Freitag-Trainings der Formel 1 für den Grand Prix von Abu Dhabi:

1. Session: 1. Max Verstappen (NED) Red Bull 1:25,009 Min. – 2. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,196 Sek. – 3. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes +0,346 – 4. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,354 – 5. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +0,369 – 6. Fernando Alonso (ESP) Alpine +0,616 – 7. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +0,813 – 8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,837 – 9. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +0,877 – 10. Sebastian Vettel (GER) Aston Martin +0,998

2. Session: 1. Lewis Hamilton (GBR) Mercedes 1:23,691 Min. – 2. Esteban Ocon (FRA) Alpine +0,343 Sek. – 3. Valtteri Bottas (FIN) Mercedes +0,392 – 4. Max Verstappen (NED) Red Bull +0,641 – 5. Sergio Perez (MEX) Red Bull +0,709 – 6. Fernando Alonso (ESP) Alpine +0,804 – 7. Yuki Tsunoda (JPN) AlphaTauri +0,841 – 8. Charles Leclerc (MON) Ferrari +0,866 – 9. Carlos Sainz Jr. (ESP) Ferrari +1,153 – 10. Pierre Gasly (FRA) AlphaTauri +1,249