9.45 DOKUMENTATION

Christmas Songs – Jüdische Songwriter und Weihnachten (Dreaming of a Jewish Christmas, CAN 2017, Larry Weinstein) Von White Christmas bis The Christmas Song, von Irving Berlin bis zu Mel Tormé: wie jüdische Songwriter die Weihnachtsmusik im 20. Jahrhundert in der Popkultur verankerten. Bis 10.40, ORF 2

10.50 MATINEE

Museum für Zwei: Museum für angewandte Kunst Schriftstellerin Stefanie Sargnagel trifft im Mak auf dessen neue Direktorin Lilli Hollein. Bis 11.00, ORF 2

11.05 INTERVIEW

Pressestunde Mit Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger. Die Fragen stellen Karin Leitner(Tiroler Tageszeitung) und Tobias Pötzelsberger, ORF. Bis 12.00, ORF 2

20.10 AVANTGARDEFILME

Werkschau Peter Tscherkassky Der österreichische Avantgardefilmer zu Gast bei Lukas Maurer. Das Gespräch aus dem Jahr 2007 dreht sich u. a. um die Filme L’Arrivée, Outer Space und Dream Work. Bis 21.35, Okto

20.15 HOLLYWOOD

Die barfüßige Gräfin (The Barefoot Contessa, USA 1954, Joseph L. Mankiewicz) Hollywood-Regisseur Harry Dawes (Humphrey Bogart) erinnert sich, wie er die spanische Tänzerin Maria Vargas (Ava Gardner) zum Star gemacht hat. Joseph L. Mankiewiczs zynische Parabel auf die Traumfabrik glänzt mit messerscharfen Dialogen. Im Anschluss gibt es die Doku Ava Gardner, die Flamenco-Diva Hollywoods zu sehen. Bis 23.15, Arte

Eine Tänzerin und ein zynischer Hollywood-Regisseur, der diese zum Star macht: Ava Gardner und Humphrey Bogart in "Die barfüßige Gräfin", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc

21.50 KANZLER-INTERVIEW

Karl Nehammer (ÖVP) gibt sein erstes TV-Interview nach seinem Antritt als Bundeskanzler dem ORF und Puls 4. Die Fragen stellen ZiB 2-Anchor Armin Wolf und Puls-

4-Info-Chefin Corinna Milborn. Bis 22.30, ORF 2 und 22.50, Puls 4, ATV

21.55 WEIHNACHTSROMANTIK

Liebe braucht keine Ferien (The Holiday, USA 2006, Nancy Meyers) Mittlerweile so etwas wie ein Weihnachtsevergreen: Kate Winslet und Cameron Diaz tauschen im Liebeskummer ihre Behausungen in England bzw. Los Angeles. Natürlich steht bei beiden bald der richtige Mann vor der Tür. Bis 0.05, ORF 1

22.35 MAGAZIN

Im Zentrum: Lockdownfrust und Impfpflichtzwist – Schafft die Regierung eine Wende? Und: Kann die Impfpflicht die Corona-Krise in Österreich mittelfristig beenden? Darüber diskutieren bei Claudia Reiterer Katharina Reich (Gesundheitsministerium), Vakzinologin Ursula Wiedermann-Schmidt, Arbeitsrechtsexpertin Katharina Körber-Risak, Politikwissenschafterin Barbara Prainsack und Politologe Peter Filzmaier. Bis 23.20, ORF 2

23.30 DOKUMENTARFILM

Born in Evin Regisseurin Maryam Zaree wurde 1983 in Teheran im Foltergefängnis Evin geboren. Um ihre Vergangenheit aufzuarbeiten, macht sie sich auf Spurensuche nach Kindern, die im selben Gefängnis geboren wurden. Bis 1.03, ORF 2

23.30 ABENTEUERFILM

Der Mann, der König sein wollte (The Man Who Wanted to Be King, GB 1975, John Huston) Zwei britische Soldaten versuchen in Indien Reichtum zu erschwindeln. Mit Sean Connery und Michael Caine. Bis 1.35, 3sat