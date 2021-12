(Türkenschanzpark. Auf einer Parkbank in der Bühnenmitte der frühere Finanzminister Blümel, mit der rechten Hand etwas in sein Handy tippend, mit der linken einen Kinderwagen schaukelnd. Der frühere Bundeskanzler Kurz, ebenfalls mit Kinderwagen, tritt von rechts auf, bemerkt Blümel und geht zu ihm.)

KURZ: Grüß dich! Alles gut?

BLÜMEL (nickt, steckt das Handy ein): Bei dir?

KURZ: Auch. Freut mich, dass ich dich treff’. Jetzt seh’ ich ihn endlich. (Blickt in den Kinderwagen.) Ah, du bist ja ein Hübscher!

(Zu Blümel:) Sie schauen sich ziemlich ähnlich, unsere zwei, findest du nicht?

BLÜMEL (steht auf und blickt in Kurz’ Kinderwagen): Na ja … Deiner ist eher hell … Meiner ist ganz schwarz.

Sebastian Kurz und Gernot Blümel Foto: © Christian Fischer

KURZ: Schon, aber sonst …

BLÜMEL: Sonst schon.

(Pause)

KURZ (immer noch verzückt in Blümels Kinderwagen blickend): Sag, glaubst du nicht, dass er’s ein bisserl eng hat da drin? Der Bub wird ja immer größer.

BLÜMEL: Na ja, schon … Aber weißt … Anfangs hab’ ich ja noch gearbeitet, da hat automatisch die Clivia mit beiden gehen müssen, und so haben sie sich g’wöhnt aneinand’, da wollen wir sie vorerst einmal nicht trennen. Und jetzt wo ich daheim bin, können wir uns abwechseln, einmal geht sie, einmal ich.

KURZ: Verstehe. Also, bei uns war’s so, dass die Susanne von Anfang an gesagt hat, wir kaufen zwei Kinderwägen und teilen das auf, sie geht mit dem Konstantin, ich mit dem Laptop.

BLÜMEL: Solltet ihr euch nicht auch abwechseln? Dann wär’s nicht so eintönig.

KURZ: Das wollt’ die Susanne nicht. Sie sagt, wenn es bei mir wirklich gleich nach der Geburt "Kickl!" gemacht hat, is’ ihr lieber, sie übernimmt den Konstantin.

BLÜMEL: Kickl? Ich hab’ gelesen, es hat "Klick!" gemacht?

KURZ: Das war ein Druckfehler.

(Vorhang)

(Antonio Fian, 10.12.2021)