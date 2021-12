Foto: ZDF/Des Willie,

19.20 DOKUMENTATION

Im Rausch der Körper – auf der Suche nach Identität im Tanz Vier zeitgenössische Tanzschaffende aus Deutschland, der Schweiz und Österreich möchten den Tanz auf der Bühne nachhaltig verändern. Statt normierter Tänzer*innen zeigen sie in ihren Stücken Körper jenseits der gängigen Schönheitsideale. Bis 20.00, 3sat

20.15 KABARETT

ORF-Legenden: Cissy Kraner und Hugo Wiener Nach harten Jahren im Exil kehrten Hugo Wiener und Cissy Kraner 1948 nach Wien zurück. Von 1950 an waren die beiden Eheleute feste Ensemblemitglieder im Simpl in der Wollzeile – wo sie ein neues Kapitel der österreichischen Kabarettgeschichte aufgeschlagen haben. Bis 21.05, ORF 3

22.00 DOKUMENTATION

Das Virus in uns "Viren sind die Herrscher der Welt, und sie zeigen uns jetzt, wo es langgeht", sagt die Virologin Karin Mölling. In diesem Sinn unternehmen Florian Höllerl und Kurt Langbein eine wissensreiche Reise in die Virosphäre. Bis 22.55, Arte

22.20 GANGSTERFILM

Departed – Unter Feinden (The Departed, USA/HK 2006, Martin Scorsese) Für ein Remake des Hongkong-Thrillers Infernal Affairs kehrte Martin Scorsese in die Mafiawelt zurück. Es entspinnt sich ein fulminantes Katz-und-Maus-Spiel mit Jack Nicholson, Matt Damon und Leonardo DiCaprio. Bis 0.55, Servus TV

KinoCheck Heimkino

0.45 MAGAZIN

Square Idee: Kinder in Gefahr? Was sind die Folgen der Pandemie? Ein Klima der Angst zu Hause, maskierte Gesichter und obligatorisches Distanzhalten vor der Tür belasten sie. Andere argumentieren: Schwierigkeiten sind aber auch ein Schlüssel zum Lernen, und Resilienz wird inzwischen als neue Ressource geschätzt. Bis 1.15, Arte

Streamingtipps

FRAUEN IN NEW YORK

Harlem Vier Frauen, schön, stark und ein loses Mundwerk? Nein, Sie sind nicht im falschen Film oder der falschen Serie. Diese Damen leben nicht im gläsernen Manhattan, sondern in der Black Community des Big Apple. Dort geht es echter und lustiger zu. Single-Kamera-Comedy von Britt Matt und Tracy Oliver. Amazon Prime Video

KLEIN, ABER HELD

Alex Rider Andreas Prochaskas jugendlicher Held begibt sich in der zweiten Runde in den Geheimdienst Ihrer Majestät. Im ZDF ist die erste Staffel abrufbar. Ein Teenagerabenteuer voller Abwechslung nach Bestseller romanen. Amazon Prime Video

Foto: ZDF/Des Willie,

NAHEVERHÄLTNISSE

Fragmente Vier Staffeln gibt es schon von dieser inspirierenden Arte-Online-only-Serie mit jeweils 20 Erfahrungsberichten über ein Aha-Erlebnis, einen Wendepunkt im Leben. Im Schutz einer mobilen Aufnahmebox vertrauen sich Deutsche, Franzosen und Kanadier in Fünf-Minuten-Sequenzen der Kamera an. Arte Mediathek

DIE IM DUNKELN SIEHT MAN NICHT

Schattenwelten Von Cyberwar, organisierter Kriminalität, Gangsternetzwerken bis Propagandaschlachten: Die Doku-Reihe zeigt in fünf Folgen Entwicklungen und Strukturen auf, die es selten bis in die Nachrichten schaffen. ZDF Mediathek