Hier geht es zum Corona-Livebericht

[International] Drohende Auslieferung: Was im Fall Assange passiert ist und wie es nun weitergeht.

[Inland] Impfung oder Strafe: Die Debatte spitzt sich zu.

[Kommentar] Die erste Woche Nehammer: Ein anderer Ton.

Wir müssen über Omikron reden.

[Podcast] Impfpflicht: Was droht Ungeimpften?

[Panorama] Noch vor dem Start gibt es Kritik an Vergabe der PCR-Gurgeltests in Tirol.

Die Schattenpandemie: Wie Corona Familien und Freundschaften entzweit.

[Kindererziehung] Trennungsangst: Wenn der Abschied (zu) weh tut.

[Sport] Sportmediziner: "Natürlich wäre die Impfung für Kimmich klug gewesen".

[Wirtschaft] Wie Banken weniger lukrative Kunden loswerden.

Höchstmarken bei Inflation in USA und Deutschland.

[Wissenschaft] Komet Leonard fliegt an der Erde vorbei – und verlässt das Sonnensystem.

[Wetter] Von Westen her ziehen wiederholt dichte Wolken durch und an der Alpennordseite regnet oder schneit es immer wieder. Am Vormittag schneit es noch am Arlberg am meisten, am Nachmittag im Salzkammergut. Die Schneefallgrenze steigt stellenweise auf rund 500m an. Im Osten bleibt es generell trocken und es gibt auch ein paar Auflockerungen, im Süden zeigt sich die Sonne am längsten.

[Zum Tag] Heute ist Tango-Tag in Argentinien.