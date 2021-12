Hier geht es zum Corona-Livebericht



[Inland] Als Dagmar Belakowitsch und die FPÖ für eine Impfpflicht waren

[Kolumne] Abschied von Sebastian Kurz

[Panorama] Köstinger: Kickl hat "Blut an Händen" – Kickls Replik bei Demo: "Mist im Kopf"

Wie sich der Corona-Widerstand in der Gewaltspirale radikalisiert

[Web] Österreich: Virales Demo-Foto sorgt für Aufregung im Netz

[International] SPD hat eine neue Parteiführung: Esken und Klingbeil bilden Doppelspitze

EU-Kommission meldet Durchbruch bei Fischereistreit nach Brexit

[Kommentar] Rauchverbot in Neuseeland: Zu kurz gedacht

[Wirtschaft] Sportregionen müssen sich auf das "Zeitalter Après-Ski" einstellen

Das Kreuz mit den Christbäumen: "Kunden wollen eine perfekte Tanne"

[Interview] Angewandte-Professorin Steinbuch: "Der Kanon war ein Machtinstrument"

[Wissenschaft] Verblüffender Gigant in einem heißen Doppelsternsystem

[Sport] Verstappen beim Saisonfinale auf der Pole Position

[Wetter] Der Tag beginnt in der Nordhälfte noch mit dichten Wolken und an der Alpennordseite schneit es noch zeitweise. Die Schneefallgrenze steigt weiter etwas an und liegt dann stellenweise auf rund 700m. Tagsüber klingt der Niederschlag hier ab und die Wolken lockern vorübergehend auf, bevor von Westen hier wieder mehr und mehr Wolken aufziehen.

[Zum Tag] 1913: Leonardo da Vincis Bild Mona Lisa taucht in Florenz auf, zwei Jahre nach dem Diebstahl aus dem Pariser Louvre.