Neben der gecasteten Band The Monkees war er ein Pionier des Countryrock, war an der Erfindung von MTV beteiligt und produzierte einen Kultfilm

Michael Nesmith mit den Monkees unter seiner berühmten Wollmütze. Der einflussreiche Musiker ist im Alter von 78 Jahren in Kalifornien gestorben Foto: Reuters

Michael Nesmith war ein ambitionierter aber noch wenig erfolgreicher Songwriter als er Mitte der 1960er ein Casting für eine TV-Show besuchte. Er fuhr mit Motorrad und Wollmütze vor, was Eindruck machte und ihm letztlich die Rolle bescherte. Diese sollte sein Leben verändern. Nesmith wurde Mitglied der Monkees.

Das war der (vertrottelte) Name einer für die gleichnamige Sitcom gecasteten Band. Doch obwohl die Show nur zwei Jahre lang lief, brachte Nesmith einige Songs darin unter, die Hits wurden. Das begründete eine Karriere, die Nesmith als Musiker etablierte, infolge glänzte er als Geschäftsmann, Filmproduzent, Romancier, Schauspieler und er wurde einer der Wegbereiter des Musikfernsehens MTV. Der erste Grammy der je in der Kategorie Video vergeben wurde, ging an ihn. Nun ist Nesmith an Herzversagen gestorben.

Der stille Monkee

Nesmith galt als der stille Monkee, der mit der berühmt gewordenen zwölfseitigen Gretsch-Gitarre, als der einzige, der tatsächlich Musiker bei den Monkees war, was so nicht stimmte. Die frühen Aufnahmen spielten aber tatsächlich Studiomusiker ein. Dessen ungeachtet wurden The Monkees extrem populär; mit Songs wie Daydream Believer, Pleasant Valley Sunday, I'm A Believer oder Listen To The Band, die die Gruppe in den Jahren 1966 bis 1971 zu einer der erfolgreichste Bands Amerikas machte.

davidwrightatloppers

Nesmith wurde 1942 in Houston, Texas, geboren. Seine Mutter war eine alleinerziehende Sekretärin, die später etwas erfinden sollte, was in den USA als "Liquid Paper" bekannt bei uns Tipp-Ex genannt wurde. Die Erfindung machte sie reich.

1969 – noch parallel zu den Monkees veröffentlichte Nesmith mit The First National Band drei Alben in zwei Jahren, die zu den Pionierwerken im Fach des Countryrock zählen. Es war ein emanzipatorischer Schritt, weg vom immens erfolgreichen Bubblegum-Pop der Monkees zu einer eigenständigeren Ästhetik.

Ein Song wie Joanne überdauert die Zeit dermaßen, dass er später die Karriere der Band Tarnation ermöglichte, deren Gesamtwerk als Fortsetzung dieses Hits betrachtet werden kann.

Michael Nesmith - Topic

Trotz der immergrünen Qualität dieser Alben wurde Nesmith damals von ähnlichen Bands als TV-Retortenkünstler belächelt, andere wie die Eagles wurde damit weltberühmt. Erst die Zeit sollte dieses Image und den Einfluss von Nesmith ins rechte Licht rücken. Ein Album wie das 1970 erschienene Magnetic South zählt heute zu den Meilensteinen des Countryrock, wiewohl die kommerziellen Erfolge Nesmith in den 1970ern weniger wurden.

Nachdem er 1977 für seinen Song Rio ein Video gedreht hatte, kam ihm die Idee für einen TV-Sender, der nur solche Videos zeigen würde. Er nannte diese Videos "Popclips", produzierte eine ebenso gennate TV-Show und verkaufte die Idee später an Time Warner, die sie mit dem Sender MTV 1981 verwirklichte.

Einer neuen Generation wurde Nesmith als Produzent des Films Repo Man von Alex Cox bekannt. Der Film gilt als Kultfilm, ist eine durchgeknallte Science-Fiction-Story, die im Punk-Milieu von Los Angeles der frühen 1980er angesiedelt ist und der mit Musik von Bands wie Fear, Black Flag und Iggy Pop einen legendären Soundtrack abwarf.

Michael Nesmith's Videoranch

Seine Liebe zum Countryrock und seine Vergangenheit bei den Monkees zogen sich durch seine gesamte Karriere, manche Reunions ließ Nesmith aus, an anderen nahm er teil. Er besaß den Ruf eines sympathischen Ermöglichers, der trotz seines Erfolgs ein "average guy" geblieben war.

Je nach Quelle wurden allein von den Monkees über 80 Millionen Platten verkauft — der Einfluss ihres sonnendurchflutenden Folk-Pop reichte hinein bis in den Postpunk, wenn man an die australische Band The Go-Betweens denkt.

Nesmith arbeitet als Video-Produzent, seine Musik fand und findet in ungezählten Filmen und Serien Verwendung. Nach mehrere Herzoperationen ist Robert Michael Nesmith nun in Kalifornien gestorben. Er wurde 78 Jahre alt. (Karl Fluch, 10.12.2021)