Foto soll Demo in der Steiermark zeigen – in Wirklichkeit ist das Foto aus dem Jahr 2012 und wurde in Serbien geschossen

Das Foto ist eindeutig auf ein Konzert im Jahr 2012 zurückzuführen. Dennoch wird es auf Social Media missbräuchlich verwendet. Foto: Radiosarajevo

Aktuell demonstrieren in Österreich regelmäßig mehrere tausend Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und die Impfpflicht, wie Bilder aus verschiedenen Städten zeigen. Manchmal mischen sich in Sozialen Medien aber Fotos darunter, die nichts mit Österreich zu tun haben und auch keine Demos zeigen. Beispielsweise auf Facebook und Twitter wurde zuletzt ein Foto einer Menschenmenge mit Österreich in Verbindung gebracht und in manchen Posts im steirischen Trieben verortet.

Fake News

Bewertung: Das oft geteilte Foto zeigt eine Menschenmenge bei einem Konzert des Künstlers Dina Merlin in der serbischen Stadt Novi Pazar im Jahr 2012 und hat nichts mit Österreich oder Corona zu tun.

Überprüfung: Wenn man nach dem Foto in mehreren Foto-Rückwärtssuchen sucht, so stößt man via TinEye zunächst auf einen Artikel von "radiosarajevo.ba", in dem ein ähnliches Foto von derselben Szenerie abgebildet ist. Sowohl die Gebäude im Vordergrund, als auch die Häuser am anderen Ende der Menschenmenge stimmen überein.

In dem 2016 erschienenen Artikel ist die Rede davon, dass die Tour des Musikers Dina Merlin in Kürze starte und dass es Merlins erster Auftritt in Novi Pazar seit dem Jahr 2012 sei, als er vor einer Rekordzahl von 70.000 Besuchern auf dem Hauptplatz der Stadt aufgetreten war.

Sucht man nun nach dem Foto aus dem "radiosarajevo.ba"-Artikel, stößt man mit der Foto-Rückwärtssuche von Google auf einen weiteren Artikel von "klix.ba", der am 21. April 2012 veröffentlicht wurde und vom "gestrigen" Auftritt Merlins in Novi Pazar handelt.

Der Platz ist auf Google Maps gut wiederzuerkennen. Foto: Google

Google Maps-Aufnahmen belegen zudem, dass das Foto den Platz rund um die Straßen Stevana Nemanje und Rifata Burdževica in Novi Pazar zeigt. Die "Fakultet Islamskih Nauka", die im Foto des "klix.ba"-Artikels zu sehen ist, lässt sich etwa gut erkennen, das lang gezogene Flachdach geradeaus im Hintergrund ist sichtbar und die Anordnung der kleineren Geschäfte im Vordergrund stimmt überein. Bei einer Aufnahme sieht man zudem den braunen Turm in der Mitte des Platzes. (APA, 11.12.2021)