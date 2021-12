Was will der Fuchs auf dem Hof? Verraten wird es in diesem spannendem Bilderbuch für Kinder ab vier Jahren

Heinz Janisch, "Und dann kam der Fuchs". € 16,50 / 32 Seiten. Atlantis, Zürich 2021 Ab vier Jahren Foto: Atlantis

Achtung, Hühner – der Fuchs kommt! Auf der ersten Seite dieses Bilderbuches ist noch kein Text geschrieben. Wir sehen eine grüne Wiese, ein Feld, Zäune und einen Hof mit Wohnhaus und Ställen. Zum Bauernhof führt ein schmaler Weg, dort schleicht ein Fuchs herum. Umblättern! Eine Nahaufnahme von einem Hahn ist hier zu sehen, einige Hennen und ein Hühnerstall im Hintergrund. "Und dann kam der Fuchs, und die Hühner gackerten und flatterten hin und her und suchten ihren Stall." Das erzählen die sorgfältig ausgewählten Worte zum detailliert und mit viel Farbe gemalten Bild. Bei den Gänsen und Kühen sehen wir eine ähnliche Szenerie, auch die Katze wirkt sehr aufgeregt! Was will der Fuchs hier auf dem Hof? Wo wird er hinlaufen? Wir möchten es euch auf keinen Fall verraten, denn es soll spannend bleiben und überraschend! Nur so viel: Am Ende ist bereits Nacht, und der Fuchs springt eilig über den Zaun davon. (11.12.2021)