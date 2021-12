Marco Odermatt. Foto: AFP/JEFF PACHOUD

Val d'Isère – Der Schweizer Marco Odermatt hat seine Topform erneut unter Beweis gestellt und im ersten Durchgang des Riesentorlaufs von Val d'Isère in 1:07,14 Minuten die Bestzeit erzielt. Der Führende im Gesamtweltcup, Sieger des Auftakt-Riesentorlaufs in Sölden und des ersten Super-Gs in Beaver Creek lag zunächst 0,32 Sekunden vor dem Franzosen Alexis Pinturault und 0,33 vor dem Kroaten Filip Zubcic.

Eine tadellose Fahrt auf der wegen Neuschnees, vielen Unebenheiten und bescheidenen Lichtverhältnissen wieder einmal besonders selektiven Face de Bellevarde legte Manuel Feller hin, er rangiert mit 1,2 Sekunden Rückstand auf Odermatt an achter Stelle. Stefan Brennsteiner (+1,44) reihte sich als Zehnter knapp hinter Feller und noch vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (1,51) ein. "Das einzige, was sich gut angefühlt hat, waren die letzten fünf Tore", sagte Feller. "Es ist zum Fighten, das haben wir gewusst."

Die Qualifikation für die Entscheidung schafften auch noch Raphael Haaser (2,53) als 22. und Patrick Feurstein (3,00) mit Zwischenrang 25. Für Dominik Raschner (3,49) hingegen war das Rennen nach dem ersten Lauf beendet.

Vorzeitig zu Ende gegangen war auch die Kamerafahrt. ORF-Experte Thomas Sykora war auf der unruhigen Piste gestürzt.

Der zweite Durchgang beim "Critérium de la Première Neige", Kriterium des ersten Schnees, geht ab 13 Uhr (live auf ORF 1) über die Bühne. (honz, 11.12.2021)