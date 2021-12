Allein im US-Bundesstaat Kentucky starben zumindest 50 Menschen. Auch in Illinois richtete ein Tornado Schaden an

Im US-Bundesstaat Illinois beschädigte ein Tornado ein Amazon-Verteilerzentrum. Foto: AFP / Michael Thomas

Kentucky – In den USA sind bei Tornados mindestens 50 Menschen getötet worden. Wie der Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, mitteilte, starben allein in seinem Bundesstaat mindestens 50 Menschen. Die "Washington Post" zitierte Beshear in einem Interview mit einem lokalen TV-Sender mit den Worten, dass die Zahl der Toten "deutlich höher" liegen könne. In Arkansas erfasste ein Tornado Pflegeheime, mindestens zwei Menschen starben.

Im US-Bundesstaat Illinois hat ein Tornado das Dach eines Verteilerzentrums des Online-Händlers Amazon teilweise einstürzen lassen. Zum Zeitpunkt des Unglücks am Freitagabend (Ortszeit) in Edwardsville nahe der Großstadt St. Louis hätte sich eine nicht bekannte Zahl von Menschen in dem Gebäude aufgehalten, sagte der örtliche Polizeichef, Mike Fillback vor Journalisten. Rettungskräfte hätten eine Anzahl der Eingeschlossenen aus dem Gebäude herausholen können. Unklar sei aber, wie viele noch innen verharrten. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt. (APA, 11.12.2021)