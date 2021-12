Lara Gut-Behrami schlug in St. Moritz zurück und holte ihren ersten Saisonsieg. Foto: EPA/PETER SCHNEIDER

St. Moritz – Lara Gut-Behrami hat beim Super-G in St. Moritz ihren ersten Saisonerfolg fixiert. Die Schweizerin gewann in 1:19,82 Minuten 18 Hundertstelsekunden vor der bisherigen Speed-Dominatorin Sofia Goggia und 1,18 Sekunden (!) vor der US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin. Goggia hatte zuletzt beide Abfahrten und den Super-G in Lake Louise für sich entschieden. Diesmal aber hatte die bei den Überseerennen noch gesundheitlich angeschlagene Gut-Behrami die Nase vorn. Sie holte bei schwierigen Bedingungen (schlechte Sicht und Wind) auf der anspruchsvollen Strecke ihren 33. Erfolg im Weltcup.

Im Super-G verbuchte sie den 17. Erfolg in ihrer Karriere und egalisierte damit die Marken von Renate Götschl und Aksel Lund Svindal. Nur Lindsey Vonn (28) und Hermann Maier (24) haben öfter in der zweitschnellsten Alpin-Disziplin gewonnen.

Die Österreicherinnen wären beinahe in eine Blamage geschlittert, wäre nicht überraschend Ariane Rädler in die Bresche gesprungen. Die 26-jährige Vorarlbergerin holte mit 1,7 Sekunden Rückstand als Fünfte ihr beste Weltcupplatzierung. Alle weiteren ÖSV-Läuferinnen verpassten einen Top-Ten-Platz mehr oder weniger deutlich.

Als zweitbeste reihte sich Tamara Tippler (2,68) unmittelbar vor Mirjam Puchner (2,81) als 18. ein. "Ich habe mir einfach die Schneid abkaufen lassen", sagte Tippler.

Christine Scheyer (3,00) kam über Rang 23 nicht hinaus. Nicole Schmidhofer (3,87) landete in ihrer Comebacksaison als 32. hinter Nadine Fest (27./3,41) und noch vor Ramona Siebenhofer (39./4,14), die nach zweitbester erster Zwischenzeit gerade noch einen Ausfall vermeiden konnte.

Ausgeschieden sind Cornelia Hütter, die ein Tor rammte und stürzte, und Ricarda Haaser nach fehlerhafter Fahrt im oberen Abschnitt. (honz, APA, 11.12.2021)