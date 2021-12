Es läuft bei Sara Marita Kramer. Foto: REUTERS/Annegret Hilse

Klingenthal – Sara Marita Kramer gibt im Skisprung-Weltcup der Frauen aktuell klar den Ton an. Die Salzburgerin schaffte am Samstag auf der Großschanze in Klingenthal das Double, ließ nach dem Erfolg am Freitag ihren insgesamt zwölften Weltcupsieg folgen und baute die Gesamtführung auf 149 Punkte aus. Nach Flügen auf 137 und 134 Meter hatte die 20-Jährige 21,3 Punkte Vorsprung auf die erneut zweitplatzierte Norwegerin Silje Opseth (130/130 m).

Die Deutsche Katharina Althaus wurde Dritte (129,5/127). Sie ist in der Gesamtwertung erste Verfolgerin von Kramer, die ihren bereits vierten Saisonsieg im sechsten Bewerb fixiert hatte. Die Pinzgauerin war mit ihren Sprüngen zufriedener als am Vortag. "Dann ist das eine coole Schanze, wenn man auf die Welle kommt. Das ist ein geiles Gefühl", sagte Kramer, die zweimal die Bestnote erhielt. Die Bestweite des Tages erreichte aber die viertplatzierte Japanerin Sara Takanashi mit 140 Metern im Finale.

Iraschko-Stolz Sechste

Daniela Iraschko-Stolz verbesserte sich im zweiten Durchgang mit 131 Metern nach zuvor 115 auf den sechsten Rang. Im ersten Durchgang war sie bei ungünstigen Bedingungen abgelassen worden, nach ihr wartete die Jury längere Zeit zu. "Mein erster Sprung war etwas unglücklich vom Wind her, aber ich bin happy, dass ich einen so lässigen Abschlussflug hinlegen konnte", sagte die Team-Weltmeisterin.

ÖSV-Cheftrainer Harald Rodlauer freute sich über ein "tolles Wochenende" für das gesamte Team. Der siegreichen Kramer attestierte der Steirer eine "gewaltige Performance". Er sei aber mit den Leistungen aller Springerinnen zufrieden, sagte Rodlauer. "Das war eine mannschaftlich starke Leistung."

Im Nationencup führt Österreich vor dem Heimbewerb in Ramsau am Dachstein deutlich vor Slowenien. (APA, 11.12.2021)

Ergebnisse vom Weltcup-Skispringen der Frauen in Klingenthal am Samstag:

1. Sara Marita Kramer (AUT) 260,3 Punkte (137/134 m)

2. Silje Opseth (NOR) 239,0 (130/130)

3. Katharina Althaus (GER) 236,5 (129,5/127)

4. Sara Takanashi (JPN) 230,4 (125,5/140)

5. Ursa Bogataj (SLO) 229,6 (129/130)

6. Daniela Iraschko-Stolz (AUT) 208,7 (115/131)

Weiter:

11. Eva Pinkelnig (AUT) 186,0 (122/115,5)

13. Jacqueline Seifriedsberger (AUT) 177,1 (124/112)

14. Chiara Kreuzer (AUT) 175,1 (116/112)

20. Lisa Eder (AUT) 162,6 (116/109,5)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 6 Bewerben): 1. Kramer 530 Punkte – 2. Althaus 381 – 3. Bogataj 335 – 4. Opseth 318. Weiter: 8. Iraschko-Stolz 213 – 9. Pinkelnig 159 – 10. Seifriedsberger 137 – 11. Eder 125 – 18. Kreuzer 69

Nationencup: 1. Österreich 1.233 – 2. Slowenien 1.098 – 3. Deutschland 624