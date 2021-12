Liebe Leserin, lieber Leser!

ein Foto, das in den letzten Wochen vielfach auf Social Media als aktuelles Demo-Foto geteilt wurde, stellte sich nach Recherche als Aufnahme aus dem Jahr 2012 heraus. Es wurde zudem nicht in der Steiermark aufgenommen, wie manche behaupteten, sondern im Rahmen eines Konzerts in Serbien.

In einer ausführlichen Analyse beleuchten wir, warum Kodaks Preiserhöhungen die analoge Filmblase zum Platzen bringen könnten. Hat die analoge Fotografie noch eine Zukunft?

Im Bereich Gaming widmen wir uns dem Abo-Service Apple Arcade. Was er kostet, wer die Zielgruppe ist und welche Games man in jedem Fall ausprobieren sollte.

Außerdem lauschen wir gespannt den Zukunftsprognosen von Bill Gates, der ein Ende der Pandemie im kommenden Jahr vermutet und berichten über die Verhaftung eines A1-Mitarbeiters in Belarus.



Wir wünschen gute Lektüre!



Österreich: Virales Demo-Foto sorgt für Aufregung im Netz

Warum Kodaks Preiserhöhungen die analoge Filmblase zum Platzen bringen könnten

Was ist Apple Arcade, und welche Games sollte man dort spielen?

Bill Gates: "Ein Ende der Pandemie ist in Sicht"

"Timberborn" ist wie "Sim City" oder "Die Siedler", aber mit Bibern

Pressesprecher von A1 Belarus in Minsk festgenommen