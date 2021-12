In der Hauptstadt demonstrieren nach FPÖ-Aufrufen am Samstag einmal mehr zehntausende Impf- und Maßnahmengegner

Wien – Am Samstag haben in der Wiener Innenstadt wieder Gegner der Corona-Maßnahmen protestiert. Laut Polizeiangaben etwa 44.000 Teilnehmer tummelten sich rund um die Kundgebung am Heldenplatz, zu der auch die FPÖ aufgerufen hatte. FPÖ-Chef Herbert Kickl wetterte dort gegen die Pandemiebekämpfung der Regierung und verzichtete dabei nicht auf Kraftausdrücke.

Kickl richtete sich auch explizit an Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP), die seinen Corona-Kurs zuvor im "Ö1"-Interview kritisiert hatte: Sie habe sich jetzt schon ein paar Mal gedacht, dass FPÖ-Chef "Kickl eigentlich mittlerweile Blut an den Händen hat", sagte sie am Samstag in der Ö1-Reihe "Im Journal zu Gast". Kickl reagierte auf der Demo erzürnt: "Also ehrlich, seht ihr irgendetwas? Wer mir ausrichtet, dass ich Blut an den Händen habe, dem richte ich aus, dass er nur Mist im Kopf hat." Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) wurden wiederum als "Möchtegern-Feldwebel" und "Frankenstein" tituliert.

Neben Kickl ergriffen auch andere FPÖ-Vertreter sowie umtriebige Maßnahmengegner wie Martin Rutter das Wort. Anschließend startete ein Protestmarsch am Ring, angeführt von einem Wagen der Freiheitlichen auf dem führende FPÖ-Politiker ihre Reden fortsetzten – unter anderen Udo Landbauer, Christian Hafenecker und Dagmar Belakowitsch.



Die Szenerie am Heldenplatz entsprach dem inzwischen gewohnten Bild. Zahlreiche Slogans auf den Transparenten, Tafeln oder Aufklebern widmeten sich der – von den Teilnehmern sichtlich rigoros abgelehnten – Impfpflicht: "Nein zum Impfzwang" oder "Hände weg von unseren Kindern". Mit Trillerpfeifen, Kuhglocken und Trommeln machte man auch akustisch auf das Anliegen aufmerksam.

Auf zahlreichen Tafeln und Stickern wurde auch der Rücktritt der Regierung urgiert. Nachdem es sich auch um eine FPÖ-Kundgebung handelte, waren naturgemäß auch Werbemittel der Freiheitlichen präsent. Geschwenkt wurden weiters rot-weiß-rote Fahnen genauso wie jene der Bundesländer. Auch an den verschiedenen Dialekten in der Schar der Demonstranten war zu erkennen, dass zahlreiche Teilnehmer aus anderen Landesteilen angereist waren.

Die sogenannte "Megademo für Freiheit gegen Chaos und Zwang" wurde seit Tagen von der FPÖ beworben. Die von den Blauen organisierte Kundgebung fand in "Zusammenarbeit mit diversen Bürgerbewegungen" statt, teilte die FPÖ mit. Angemeldet wurden für Samstag bei der Landespolizeidirektion Wien insgesamt 32 Versammlungen, sieben davon wurden allerdings untersagt.

Berührungsängste der FPÖ zum radikalen Rand sind bisher keine wahrzunehmen: Zuletzt hatte die FPÖ-Abgeordnete Dagmar Belakowitsch vergangene Woche bei einem Demoauftritt behauptet, es seien "nicht die bösen Ungeimpften", die die Spitäler füllen. "Oh nein, das sind ganz ganz viele Geimpfte, die aufgrund eines Impfschadens behandelt werden müssen", ließ die blaue Mandatarin wissen. Das hatte für massive Kritik gesorgt. Der Wiener Spitälerchef Michael Binder stellte etwa wenig später klar: "Es sind dort keine Patienten, die mit Impfschäden behandelt werden."

Zuletzt wurde publik, dass auch Kinder-Herz- oder Krebsoperationen verschoben werden müssen, weil Intensivbetten in den Krankenhäusern von Corona-Patienten belegt sind. Die überwiegende Mehrheit dieser Patienten ist ungeimpft. Köstinger sieht die Verantwortung für die Situation nicht primär bei der Bundesregierung, die sehr wohl bemüht sei, die Menschen zum Impfen zu bringen.

Es gebe aber "eine sehr große Partei in Österreich, die extrem Verschwörungstheorien anhängt, die keine Gelegenheit auslässt, um Menschen zu überzeugen, eben die Impfung nicht in Anspruch zu nehmen", kritisierte sie die FPÖ.

Die FPÖ rufe zu Demonstrationen, zu Widerstand, "fast zu Gewalt" auf, obwohl die Wissenschaft mit der Impfung eigentlich die Lösung in der Hand habe, warf die Ministerin der Oppositionspartei vor. Die Blauen hätten sogar ein Entwurmungsmittel statt der Impfung empfohlen.

Mückstein sieht Fehler

Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) gab unterdessen Versäumnisse am Vorgehen der Regierung zu. Laut Vorabmeldung im "profil" meinte er, es sei ein Fehler gewesen, dass man sich im Herbst "an der Überschreitung einer gewissen Anzahl belegter Betten orientiert" habe, statt auf die Prognose von Experten zu hören. "Da haben wir uns nicht durchsetzen können", der Konterpart sei damals Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) gewesen. Auch der Impfkampagne habe es nicht gutgetan, dass "die Pandemie für beendet und zu einem individuellen Problem erklärt worden war". Mit dem neuen Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) wehe "ein neuer Wind", glaubt Mückstein.(red, APA, 11.12.2021)