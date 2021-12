Clement Noel ist optimal in die Slalomsaison gestartet. Foto: REUTERS/Christian Hartmann

Val d'Isère – Der Franzose Clement Noel führt zur Halbzeit des Weltcup-Slaloms in Val d'Isere. Der Lokalmatador liegt 0,12 Sekunden vor dem Italiener Alex Vinatzer und 0,17 vor dem Norweger Sebastian Foss-Solevaag. Der Riesentorlaufdritte Manuel Feller ist als Fünfter bester Österreicher (+0,46), Fabio Gstrein reihte sich als 14. (+1,46) ein. Mit Christian Hirschbühl (2,08) als 26. schaffte nur noch ein weiterer ÖSV-Läufer die Qualifikation für die Entscheidung (13 Uhr, live auf ORF 1).

Nicht im Finale mit dabei sind Marco Schwarz, der nach der Knöchelverletzung sein Comebackrennen bestritt, und Michael Matt. Auch der Franzose Alexis Pinturault schaffte nach fehlerhafter Fahrt die Quali auf der anspruchsvollen Face de Bellevarde nicht – was ihn im Kampf um den Gesamtweltcup schmerzen wird.

"Dem Knöchel geht es sehr gut, ich habe nichts gespürt. Die Trainingswochen gehen mir ab, das wusste ich. Ich wollte aber dabei sein. Jetzt heißt es brav trainieren und den Trainingsrückstand aufholen", sagte Schwarz. Außer Reichweite war der zweite Durchgang für den Kugelverteidiger aber nicht. "Bei der letzten Haarnadel habe ich abgestochen und das Tempo ins Ziel nicht gehabt. Schade, da habe ich viel Zeit liegengelassen." (APA, red, 12.12.2021)



Slalomergebnis – 1. Durchgang:

1. Clement Noel (FRA) 44.51Sekunden

2. Alex Vinatzer (ITA) +0.12 Sekunden

3. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0.17

4. Tanguy Nef (SUI) +0.41

5. Manuel Feller (AUT) +0.46

6. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.53

7. Kristoffer Jakobsen (SWE) +0.81

7. Filip Zubcic (CRO) +0.81

9. Sandro Simonet (SUI) +0.98

10. Dave Ryding (GBR) +1.00

10. Daniel Yule (SUI) +1.00

12. Lucas Braathen (NOR) +1.31

13. Zan Kranjec (SLO) +1.45

14. Fabio Gstrein (AUT) +1.46

14. Erik Read (CAN) +1.46

16. Matej Vidovic (CRO) +1.49

17. Stefano Gross (ITA) +1.52

18. Henrik Kristoffersen (NOR) +1.59

19. Armand Marchant (BEL) +1.60

19. Albert Popov (BUL) +1.60

21. Giuliano Razzoli (ITA) +1.65

22. Atle Lie McGrath (NOR) +1.71

23. Tommaso Sala (ITA) +1.84

24. Luke Winters (USA) +1.99

25. Ramon Zenhäusern (SUI) +2.02

26. Christian Hirschbühl (AUT) +2.08

weiter:

33. Michael Matt (AUT) +2.38

36. Marco Schwarz (AUT) +2.53

40. Alexis Pinturault (FRA) +2.90

44. Alexander Khoroshilov (RUS) +3.13

U. a. ausgeschieden:

Johannes Strolz (AUT), Dominik Raschner (AUT), Joshua Sturm (AUT), Marc Rochat (SUI), Luca Aerni (SUI), Loic Meillard (SUI)0